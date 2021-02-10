Dünya genelinde çok sayıda spor branşı bulunmaktadır. Özellikle de futbol geçmişten günümüze en çok takip edilen spor branşları arasında yer almaktadır. Futbol da kültürler arasındaki etkileşimin artmasında önemli bir görev üstlenir. Milli birlik ve beraberliği sağlayan futbolda amaç kazanmaktır. Ligde başarılı olmak için müsabakalar düzenlenir. Futbol takımları ise başarılı elde edebilmek için en iyi performansı sergileyen futbolcuları transfer ederler. Hızı, teknikleri ve gösterdikleri performans ile birlikte en iyi futbolcular doğru futbol takımlarına transfer edilirler. Bu transferler de takımın başarısını arttırır. Aras Özbiliz de Türkiye'de yetişen en başarılı futbolcular arasında yer almaktadır.

Aras Özbiliz nereli?

Aras Özbiliz 9 Mart 1990 tarihinde İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya geldi. Türkiye, Hollanda ve Ermenistan vatandaşı olan Araz Özbiliz Ermenistan vatandaşı Türkiye Ermenisi futbolcudur. Ermenistan milli takımında da oynayan Aras Özbiliz sağ açık mevkisinde oynuyor. 1,76 metre boyunda olan Aras Özbiliz Kuzey Hollanda'nın HVV Hollandia adlı amatör bir futbol takımında futbola başladı. 1998 yılında Ajax'ın alt yapısına geçen başarılı futbolcu 1 Temmuz 2008 yılında Ajax ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Aras Özbiliz 2010- 2012 yılları arasında Ajax'ta oynarke çıktığı 26 maçta toplam 2 gol attı.

Aras Özbiliz kaç yaşında?

Ermeni asıllı Türk vatandaş Aras Özbiliz 2012- 2013 sezonunda Krasnodar futbol takımında forma giydi. Bu takım ile 24 maça çıkan başarılı futbolcu fileleri 11 kez havalandırdı. Rusya'nın güneyinde yer alan takıma 1 milyon Euro karşılığında transfer olan Aras Özbiliz Rusya Premier Liga'da başarılı bir futbol dönemi geçirdi. Aras Özbiliz ligin ilk haftasında iki gol atarak iyi bir başlangıç yakaladı.

2013- 2015 yılları arasında Spartak futbol takımında oynayan Aras Özbiliz çıktığı 35 maçta toplam 3 gol atarak performansı ile öne çıktı. 2014- 2015 sezonunda Ermenistan milli takımının Cezayir ile oynadığı maçta sakatlanan Aras Özbiliz'in çapraz bağları koptu. Futbolcu ise sezonun büyük bölümünde tedavi oldu.

Aras Özbiliz Süper Lig'de hangi takımlarda oynadı?

Dünyanın pek çok futbol takımında forma giyen başarılı futbolcu Aras Özbiliz Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş 'ta forma giydi. Aras Özbiliz 2016- 2019 yılları arasında Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giydi. Başarılı futbolcu Beşiktaş'ta toplam 6 maça çıktı. Aras Özbiliz 2015- 2016 sezonu devre arasında 1.3 milyon Euro karşılığında Beşiktaş'a transfere oldu. Beşiktaş'ta çok fazla forma şansı bulamayan futbolcu geçirdiği omuz sakatlanmasından sonra da takımdan biraz uzak kaldı.

Türkiye'ye hangi takımdan geldi?

Başarıları ve teknik performansı ile göz dolduran Aras Özbiliz 2012- 2013 sezonunda Krasnodar futbol takımında forma giydikten sonra 2013- 2015 yılları arasında Spartak futbol takımında forma giydi. Burada çıktığı 35 maçta 3 gol atan başarılı futbolcu daha sonra Türkiye'ye geldi. Aras Özbiliz Türkiye Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta forma giydi.

2021'de Hangi Takımda Oynuyor?

Ermeni asıllı Türk futbolcu Aras Özbiliz 31 Ağustos 2019 yılında FC Pyunik futbol takımı ile sözleşme imzaladı. Başarılı futbolcu FC Pyunik ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2020 tarihinde bir yıl kadar daha uzattı. Başarılı futbolcu 2021 yılında da FC Pyunik futbol takımında forma giyecek.

Aras Özbiliz'in maaşı ne kadar?

Beşiktaş'a toplam maliyeti 7 milyon Euro olan Aras Özbiliz Pyunik Erawan futbol takımına 350 Bin Euro karşılığında transfer oldu. Ermeni asıllı futbolcu bu sözleşme ile yaklaşık 2 Milyon TL kazandı.

Aras Özbiliz Milli Takım Kariyeri

Ermenistan asıllı Türk vatandaşı olan başarılı futbolcu Aras Özbiliz'in Hollanda ve Ermenistan vatandaşlığı bulunuyor. Aras Özbiliz 2011 yılının Ekim ayında iki milli takım arasından Ermensitan'ı seçtiğini belirtti. Aras Özbiliz Ermenistan milli takımı ile ilk maçına Kanada karşısında çıkarak ilk golünü de atmıştır.

Aras Özbiliz Futbol Kariyeri

Başarılı futbolcu Aras Özbiliz dünya genelinde başarılı bir futbol kariyerine sahip. Genç yaşlardan itibaren pek çok futbol kulübünde oynamaya başlayan Aras Özbiliz aynı zamanda Ermenistan milli takımında da forma giyiyor. Uzun yıllar Ajax Amsterdam takımında forma giyen Aras Özbiliz Kuban Krasnodar ve Spartak Moskova futbol kulüplerinde de oynadı. Bu takımlarda başarılı performanslar sergileyen futbolcu Süper Lig takımlarından Beşiktaş'ta da oynadı.