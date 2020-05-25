Arapsaçı Otu, iki yıllık bir bitki türüdür. Yakın Doğu ve Akdeniz ikliminin olduğu bölgelerde yetişir. Ancak farklı yerlerde de Arapsaçı Otu görmek mümkündür. Faydaları saymakla bitmeyen Arapsaçı Otu, aktarlarda bulunuyor.

Arapsaçı otu nedir?

Arapsaçı Otu, maydanozgiller ve rezene familyasının üyesi olan iki yıllık otsu bitkidir. Boyu iki metreye kadar ulaşabilen otsu bitkinin ana vatanı, Uzak Doğu ve Akdeniz ikliminin hakim olduğu bölgelerdir. Geleneksel tıpta, geçmiş zaman dilimlerinde Arapsaçı Otu iyileştirici özellikleriyle kullanılmış, halen aktif olarak kullanılıyor.

Arapsaçı Otu, kullanımı basit olan bitki türüdür. Faydaları insan sağlığına oldukça önemli etkiler veren Arapsaçı Otu, uzmanlara danışılıp görüş alındıktan sonra, kullanılmalıdır. Yüzyıllardan bu yana tüketilen ve eski tıp hocalarının tavsiye ettiği Arapsaçı Otu, çok değerli faydalara sahiptir. Yabani rezene ismiyle de bilinen Arapsaçı Otu, uzmanlara danıştıktan sonra kullanmaya değer.

Arapsaçı otunun faydaları nelerdir?

Her bitkinin kendine göre faydası bulunuyor. Birçok bitkinin faydasını bilmiyor olsak da üzerinde yapılan araştırmalar, her geçen gün farklı ayrıntıları ortaya çıkarıyor. Son yıllarda değeri daha çok anlaşılan bitkiler arasında Arapsaçı Otu yer alıyor. Sağladığı faydalarla, dikkat çeken bitki, insanların kullanmak istedikleri bitkiler arasında yer alıyor.

Arapsaçı Otunun en çok bilinen özelliklerinden birisi, ağrı kesici özelliğinin bulunmasıdır. Baş ağrınız veya kas bölgelerinde ağrılarınız varsa Arapsaçı Otu kullanabilirsiniz.

Arapsaçı Otunun en bilindik özelliklerinden birisi de bağırsakları rahatlatıcı özelliğinin olmasıdır. Midede asit miktarını dengeleyerek gaz oluşumuna engel olur. Ayrıca yemek sonrasında şişkinlikleri engelliyor. Hazmı çok daha kolay hale getiriyor.

Arapsaçı Otu emziren annelerin süt miktarını arttırıyor. Yabani rezene olarak tanımlanan Arapsaçı Otu, rezene gibi annelerin sütünü arttırmakla birlikte kalitesini de yükseltiyor. Emziren annelerin süt oranının yüksek oranlarda arttırdığından, Arapsaçı Otu bu dönemde rahatlıkla kullanılabilir.

Arapsaçı Otunun diğer faydası görme yetisine olan katkısıdır. Görme yetisine katkısı olan Arapsaçı Otu, göz hastalıklardan uzak kalmanın en iyi yollarından birisidir. Kornea ve retina yapısını koruyan içeriklere sahip olan Arapsaçı Otu, ileri yaşlarda olası görme sorunlarını da engelleyici olabilir.

Öksürük kesici görev görür. Arapsaçı Otu boğaz yolunu yumuşatıcı maddelere sahiptir. Bölgenin rahatlamasını sağlar. Burada yer alan bakterilerin yok olmasına destek verir. Arapsaçı Otu çayı demleyerek, öksürük sorunu yaşandığı dönemlerde rahatlıkla tüketilebilir. Solunum sorunlarından kurtulabilmek mümkün.

İltihap temizleyici özelliği bulunur. Arapsaçı Otunun en önemli özelliklerinden birisi, iltihap kurutucu özelliğinin bulunmasıdır. Boğazda, midede veya bağırsaklarda iltihaplanmalar varsa, Arapsaçı otu kullanılabilir. Enfeksiyon öldürücü özelliğindedir.

Uykusuzluk ve strese iyi gelir. Özellikle kronik uykusuzluk sorunu olanlar Arapsaçı Otu tüketerek, uykusuzluk sorunlarına karşı çözüm üretebilirler.

Arapsaçı otu ne işe yarar?

En çok merak edilenlerin başında, Arapsaçı Otunun ne işe yaradığı konusu geliyor. Arapsaçı ne işe yarıyor sorusunun cevabı.

Sakinleştirici özelliği bulunur

Arapsaçı Otu tamamen doğal bir sakinleştiricidir. Kişinin rahatlamasını, sıkıntılarından kurtulmasını, genel anlamda rahatlamasını sağlıyor.

Arapsaçı otu ne için kullanılır?

Arapsaçı Otu kullanım alanları oldukça geniştir. Endüstri alanında da kullanılabilen Arapsaçı Otu, sağlığın iyileştirilmesi amacıyla tercih ediliyor.

Süt arttırması için kullanılır

Arapsaçı Otu, rezene ile aynı gurubundadır. Diğer ismi Yabani Rezene Otu olan Arapsaçı, annelerde süt miktarının önemli ölçülere arttırıyor.

Bakteri oluşumunu engellemesi için kullanılır

Arapsaçı Otunun kullanım alanlarından birisi, bakteri oluşumunu engellemek amaçlıdır. Vücut içerisine bakterilerin girmesini engellemek, var olan mikropların dışarı atılmasını sağlamak için tüketilebilir.

Arapsaçı otu nasıl tüketilir?