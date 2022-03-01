Aram Markaroğlu kimdir, kaç yaşında? Fenerbahçe haberi!

Fenerbahçe SK Yüksek Divan Kurulu Üyesi Aram Markaroğlu hayatını kaybetti. Markaroğlu, yakın zamana kadar Fenerbahçe’nin alt yapılarında Futbol A.Ş. Futbol Akademi Yöneticisi olarak görev yapmıştı. Daha sonra Markaroğlu, görevini yürütürken istifa etmişti. Peki, Aram Markaroğlu kimdir, kaç yaşında? Aram Markaroğlu hakkında bilinmeyenler ve detaylar burada...

Aram Markaroğlu kimdir?

Aram Markaroğlu İstanbul’da doğdu. Aram Markaroğlu çocukluğunu Şişli’de geçirdi. Aram Markaroğlu eşi Aney Markaroğlu’dur. Markaroğlu eğitim hayatının yanı sıra iş hayatına rulman sektörünün kalbi olan ve Karaköy Perşembe Pazarı’nda başlayan Aram Markaroğlu duayen olarak adlandırılıyor.

Aram Markaroğlu askerlik çağına kadar Perşembe Pazarı’nda sektöre ve iş politikalarına hakim oldu. Daha sonra vatani görevini yapmak için kısa bir ara verdi. Asker dönüşünde Viktor Bali firmasında Rulman Kısım Müdürü olarak göreve başladı. Aram Markaroğlu 1982 yılında işinden istifa ederek kendi firmasını kurmaya karar verdi. 1972’de tanıştığı rulman sektöründe, aradan geçen 10 yıllık sürenin ardından kendi işinin patronu oldu. Böylece 40 yılı aşkın bir süredir sektöre ve Türk sanayisine hizmet vermeye devam etmektedir. Aram Markaroğlu, daha önce NSK ile yollarını ayırarak Schaeffler Rulman ile distribütörlük anlaşması yapmıştır.