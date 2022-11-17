Fenerbahçe , yaklaşık 45 günlük Dünya Kupası arasına Giresunspor yenilgisiyle ancak lider olarak girdi. Ligde 13 maça çıkan Jorge Jesus’un öğrencileri, 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgiyle 29 puanı hanesine yazdırdı. Bu karşılaşmaların 8’i Kadıköy’de, 5’i ise deplasmandaydı. Sarı-Lacivertliler’i aranın ardından zorlu bir fikstür bekliyor. Fenerbahçe, bu kez daha fazla dış sahada olacak. Kanarya ilk olarak Türkiye Kupası’nda İstanbulspor ile rakip olacak. Sarı-Lacivertliler, lige ise Trabzonspor deplasmanıyla geri dönecek. Bu karşılaşma her iki takım için de son derece önemli. Fenerbahçe kaybederse, puan farkını 2’ye indiren Galatasaray ’a zirveyi kaptırabilir. Trabzonspor ise yenilmesi halinde Sarı-Lacivertliler’in tam 9 puan gerisine düşecek.





Gaziantep’te noktalayacak

Fenerbahçe bu zorlu mücadelenin ardından Volkan Demirel’in Hatayspor’unu konuk edecek ve Antalya’ya gidecek. 18. haftada ise heyecan fırtınası yaşanacak, Kadıköy’de Türk futbolunun iki ezeli rakibi, Fenerbahçe ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Jorge Jesus’un öğrencileri ligin ilk yarısını Gaziantep’te noktaladıktan sonra ikinci devreye de Ümraniyespor deplasmanında başlayacak. Sarı-Lacivertliler, Dünya Kupası arasının ardından ligdeki ilk 6 maçının 4’ünde rakiplerine konuk olacak. Bu periyot, Fenerbahçe’nin liderliğini perçinlemesi açısından son derece kritik olacak.





Brezilya Milli Takımı için Jesus'un adı geçiyordu...

Brezilya’nın teknik patronu Tite, Dünya Kupası’nın ardından görevini bırakmaya hazırlanıyor. Sambacılar dev turnuvayı kazansa bile 61 yaşındaki çalıştırıcının ayrılması bekleniyor. Jorge Jesus, Tite’nin yerine geçmesi beklenen isimler arasında listenin başında yer alıyordu. Bu durum, Portekizli hocayla sözleşme uzatmak isteyen Fenerbahçe’nin en büyük kabusuydu. Ancak Brezilya’dan müjdeli bir haber geldi.

Ülkenin ünlü yorumcularından Caio Ribeiro, federasyonun Tite’den sonra takımı Mano Menezes’e emanet edeceğini yazdı. Ribeiro, 2010-2012 yılları arasında da Sambacılar’ı çalıştıran 60 yaşındaki teknik adamla her konuda anlaşma sağlandığını öne sürdü. Menezes, şu anda Brezilya ekiplerinden Internacional’in başında.



