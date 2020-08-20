Araç Kiralamaya 2. El Dopingi

Koronavirüs salgınında normalleşme adımlarıyla birlikte kiralama sekktörü de toparlanmaya başladı. Sıfır km araç fiyatlarının artmasıyla birlikte yükselen kira fiyatları Şirketleri özellikle 2. el araç kiralamaya yöneltti. Sıfıra göre oldukça avantajlı olan bu yöntem sektörün adeta ayakta kalmasını da sağladı. Aylık kirası 5 bin 500 TL ve altında olan şirket araçlarının bakım, onarım, MTV gibi gider kalemlerinin satın almanın aksine yüzde 100 giderleştirilebilmesi uzun dönem kiralamada önemli bir avantaj.

Kiralamanın avantajları

Ayrıca yine amortisman kalemi satın almada farklı limitler dahilinde giderleştirilirken kiralamada bu kalemin yüzde 100 giderleştirilmesi gibi düzenlemeler operasyonel kiralamayı avantajlı hale getiriyor. Günlük kiralamada ise yurt dışından gelen turistlerin azalmasıyla işler eski döneme göre durgun seyrediyor. Ancak pandemi nedeniyle birçok kişi ve aile toplu taşıma araçlarını tercih etmezken “saatlik” ve “günlük” araç kiralamaya yöneliyorlar.

Mehmet Ali KANTARCI

Birlas’tan filoculara özel

İşadamı Yakup Sabancı’nın 1990’da kurduğu Birlas Otomotiv, filo ve bireysel müşterilere yönelik yeni bir konsept oluşturuyor. Şirket, Birlas Garage çatısı altında Türkiye çapında 50 servis noktası ile çalışarak filo ve bireysel araçların bakım ve tamiratını gerçekleştirecek. Birlas Garage otomobil ve motosikletlere lastik değişiminden, kaporta boya bakımı ve hasar tamirine kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek. Birlas Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Sabancı, “Otomotivde çok iyi birikim sahibiyiz. Bunu işlerimize yansıtmak, işlerimizi büyümek istiyoruz. dayız. Birlas Garage’ı Türkiye’de birçok şehirde oluşturmak hedefindeyiz.” dedi.

Avis aracı “anında” getirecek

Avis, başlattığı “Avis Yanında” hizmeti ile online veya iletişim merkezi üzerinden kiralanan aracı teslim almak için ofise gitmeye gerek kalmadan müşterinin bulunduğu yere getirecek. İlk etapta İstanbul, Bursa, İzmir, Ankara, Antalya, Konya, Trabzon ve Adana’yı kapsayan hizmet alanı içinde kiralanan araç, müşterilerin dilediği adreste kendilerine teslim edilerek, kiralama süresi sonunda arzu edilen adresten teslim de alınıyor. Türkiye’de Avis markasının bağlı bulunduğu Otokoç Otomotiv, geçtiğimiz günlerde Yönetim danışmanlığı şirketi Kincentric’in düzenlediği “Kincentric Best Employers 2019 ” araştırma sonucuna göre “Türkiye’nin En İyi İş Yeri” ödülünün de sahibi oldu.

Şirketlere online kiralama kolaylığı

Leaseplan’in online kiralama sitesi tiklakirala.com daha da geliştirilerek yeni yüzüyle hizmete girdi. LeasePlan Türkiye’nin filosundan dönen, kiralanmaya hazır 2.el araçların yer aldığı “2. El Araç Kiralama” bölümünde, araçlarla ilgili kira bilgisi de şeffaf şekilde sunuluyor. Araç ihtiyacı olan şirketler, Tıkla Kirala’ya üye olarak sıfır veya 2.el şirket aracını dakikalar içinde kiralayıp araçlarının teslimatına kadar tüm süreci online takip edebiliyorlar. Kullanıcılar ayrıca, ihtiyaçlarına uygun farklı ödeme planları arasından da seçim yapabiliyor. LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, özellikle 2019 sonunda çıkan yeni vergi yasası ile şirket aracı giderlerine getirilen kısıtlamalar sonucu kiralamanın avantajlarının daha da arttığını söyledi.

Büyükşehirlerde yatırım yapıyor

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Covid-19 salgını dünya genelinde havaalanlarının trafiğini azalttı. Kısıtlamalarının kalkmasının hemen ardından talep bireysel araç kiralamaya döndü. Pandemi kısıtlamaları sonrası memleketlerine ve yazlıklarına gitmek isteyenler uçak veya otobüs yerine araç kiralama şirketlerini tercih etti” dedi. Dış turizmin yavaşlamasının sektörü şehir içi ofis yatırımlarına yönlendirdiğiin kaydeden Tangün Antalya, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yeni şehir ofisleri açmak üzere olduklarını belirtti.

Kiralık araç 264 binin üzerinde

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) 2020 ilk çeyrek raporuna göre bu dönemde, 1,3 milyar TL’lik yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 29 milyar 280 milyon TL oldu. Geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 13,4, 2019 yılı sonuna göre ise yüzde 5,1 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı ise toplamda 264 bin adet oldu. Renault yüzde 26,5’lik pay kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olurken onu yüzde 13,5 ile Fiat izledi. Sektörün araç parkının yüzde 92,9’unu dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 61,4 olarak gerçekleşti. 2020 sonundaoperasyonel kiralama sektöründeki araç parkının 260-270 bin bandında oluşması öngörülüyor.