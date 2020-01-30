Ara transfer dönemi yarın sona eriyor
Devre arası transfer dönemi ya da bilinen adıyla "ara transfer" döneminin Süper Lig ve diğer ligler için tamamlanmasına sadece bir gün kaldı. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00’e kadar sözleşme imzalayabilecek.
Futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi yarın sona erecek. Türkiye’de 4 Ocak’ta başlayan ve FIFA kuralları gereği 4 hafta (28 gün) süren ara transfer döneminde sona gelindi. Takımlar, anlaştıkları futbolcularla yarın saat 18.00’e kadar sözleşme imzalayabilecek.
2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 17 Haziran-2 Eylül 2019 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.
İSTANBUL (AA)