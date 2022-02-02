8 Şubat Salı günü başlayan ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) bitmesine günler kala futbolseverler, takımlarının yapacağı son hamleleri merak ediyor. Süper Lig'de fırtına gibi esen Trabzonspor, transferde de önemli takviyeler yaptı. Jean Evrard Kouassi, Edin Visca, Tymoteusz Puchacz, Yusuf Erdoğan, Enis Destan, Taha Altıkardeş, Batuhan Kör ve Kerem Şen'e imza attıran Bordo Mavililer, kadrosunu önemli ve genç isimlerle güçlendirdi. Muslera'nın sakatlığında kaleyi Inaki Pena'ya emanet eden Galatasaray , forvet hattına ise sürpriz bir hamle yaptı ve eski golcüsü Bafetimbi Gomis'e yeniden Sarı Kırmızılı formayı giydirdi. Ara transferin en büyük sürprizi Beşiktaş 'tan geldi ve Kartal, Aslan'ın gözdesi Gedson Fernandes'i transfer edip Portekizli'yi Rizespor'a kiraladı. Fenerbahçe ise şu ana kadar sessizliğini koruyor.

Ara transfer dönemi ne zaman, saat kaçta bitiyor?

Türkiye Futbol Federasyonu, 8 Şubat'ta başlayan ikinci transfer ve tescil döneminin (ara transfer dönemi) 12 Şubat sona ereceğini açıkladı. Takımlar, 8 Şubat Salı günü saat 00.00'a kadar kadrolarına yeni transferleri ekleyebilecek.

2022 devre arası transfer dönemi harcama limitleri

Yüzde 25 sapma ile birlikte en yüksek takım harcama limitine sahip takım 667 milyon 775 bin 177 TL'yle Fenerbahçe oldu. Fenerbahçe'yi, 662 milyon 069 bin 594 TL ile Galatasaray ve 552 milyon 298 bin 683 TL tutarla Beşiktaş takip etti. Süper Lig'de lider konumda bulunan Trabzonspor'un ise Takım Harcama Limiti 387 milyon 060 bin 950 TL.

İşte TFF tarafından belirlenen limitler:







