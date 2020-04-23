Apple tasarım mı değiştirecek?

Apple ile ilgili son dakika gelişmesi... Dünyanın önde gelen teknoloji firmasının çok radikal bir değişiklik hazırlığında olduğu iddia ediliyor. Apple'ın 2017 yılında tüm dünyaya tanıtttığı iphone X modeli ile geçiş yaptığı çentikli tasarımla ilgili bir değişikliğin söz konusu olduğu ifade ediliyor. Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeli ile çentikli tasarıma geçiş yapmıştı. Bu tasarım anlayışını; Xr, Xs ve 11 modellerinde de bıkmadan kullanan Apple, nihayet 2020 yılında yani tam 3 yıl sonra tasarımda değişikliğe gidecek.

Apple tam 3 yıl sonra tasarımı değiştirecek iddiası. Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak COVID-19 yüzünden Kasım ayına sarkacağı söylenen etkinlikte bildiğiniz gibi iPhone 12 tanıtılacak. Son gelen bilgiler bu modelde tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin yapılacağını gösteriyor.

Apple, 2017 yılında tanıttığı iPhone X modeli ile çentikli tasarıma geçiş yapmıştı. Bu tasarım anlayışını; Xr, Xs ve 11 modellerinde de bıkmadan kullanan Apple, nihayet 2020 yılında yani tam 3 yıl sonra tasarımda değişikliğe gidecek.

Apple tam 3 yıl sonra tasarımı değiştirecek iddiası. Eylül ayında tanıtılması beklenen ancak COVID-19 yüzünden Kasım ayına sarkacağı söylenen etkinlikte bildiğiniz gibi iPhone 12 tanıtılacak. Son gelen bilgiler bu modelde tasarımsal açıdan büyük değişikliklerin yapılacağını gösteriyor.

Apple kaç lira olacak?

Apple, aynı çentiği 3 yıl boyunca kullanmış ve rakiplerinden hiç ders almamıştı. Cupertinolu teknoloji devi bu çentiği nihayet bu yıl küçültme kararı alacak gibi görünüyor. Tasarımsal açıdan ise iPhone 5’in sevilen keskin tasarımına yer verilmesi bekleniyor. Arka bölümde üçlü kamera kurulumuna bir de iPad Pro ile hayatımıza giren LiDAR tarayıcının eşlik edeceği söyleniyor.

Arttırılmış gerçeklik için tasarlanan LiDAR sensörün, portre fotoğraflarda da kendini belli edeceğini düşünüyoruz. Gücünü Apple A14 yonga seti ve 4 GB RAM‘den alacak olan bu modeller, fiyat konusunda yine mütevazi olmayacak ve 999 dolar ila 1.200 dolar arasında fiyat etiketine sahip olacak.

Apple’ın bu yıl çentik küçültme olayını artık gerçekleştirmesi gerekiyordu. Ancak True Depth kamera sistemi ha deyince küçülecek bir şey değildi. Diğer hiç bir Android telefonda yer almayan bu True Depth sensörünün bu yıl küçültülmesi Apple için oldukça sevindirici bir haber. Çentiğin tamamen ortadan kalkması maalesef ki 2-3 yıl daha mümkün görünmüyor.