League of Legends oyunun 2019 yılında çıkarttığı, alt koridor AD nişancılarından biri olan Aphelios şampiyonunda S11 sezonu için yapılan değişiklikler, Rün değişimi, Rün rehberi, yetenek skilleri, oynama şekli ve şampiyon tanıtımı için bu rehberi inceleyebilirsiniz.

İtikatın Silahı Aphelios

Aphelios elindeki silahlarla ay ışığının altında beliren, inançlarına düşman olan kişileri kasvetli bir sessizlik içerisinde yok etmektedir. Kendisini sessizce, sadece silahları ve keskin nişancığı ile ifade etmektedir.

Aphelios, kendisini dilsiz eden bir zehirden güç almaktadır. Ayrıca kız kardeşi olan Alune kendisine yol göstermektedir. Uzaktaki tapınağında Aphelios, kız kardeşi Alune'nin ellerinde, ay ışığından yapılan pek çok silah üretmektedir. Ay ışığı gökte görüldüğü müddetçe Aphelios asla yalnız kalmaz.

İtikatın Silahı Aphelios Oynanış Biçimi

Kız kardeşi Alune'nin oluşturmuş olduğu 5 Lunari silahını kullanan Aphelios, aynı anda iki silaha erişim sağlamaktadır. Her bir silahın kendisine özgü bir saldırı şekli ve aktif yeteneği bulunmaktadır. Aphelios ile yapılan saldırılar ve yenetekler, silahların cephanesinin tükenmesine neden olur. Aphelios cephanesi bittiğinde elindeki silahı bırakır ve Alune 5 silahtan birisini oluşturarak savaşa devam etmesiniz sağlar.

Klavyede Q yeteneği ile ilk silaha bağlı olarak değişen 5 farklı aktif yenteneği bulunmaktadır. Tüfek, uzun menzilli atışları ile hedefi işaretleyerek karakterin uzun menzilli ikinci bir saldırı yapmasına olanak tanır.

İkincil saldırılar;

Tırpan Tabanca - Severum: Yakındaki rakiplere çift silahla saldırarak phelios’un hızlı koşmasını sağlar.

Top - Gravitum: Yavaşlatılan tüm rakipler sabitlenir.

Alev Silahı - Infernum: Koni biçiminde bir alan içerisinde konumlanmış rakiplere alev atar.

Çakram - Crescendum: İkinci silahın ateşlenmesine yardımcı bir Gözcü Taret bırakır.

Klavyeden W yeteneği ile ilk silahı ile ikinci silahını değiştirerek normal saldırılarını ve aynı anda aktif yeteneklerini değiştirir.

İtikatın Silahı Aphelios S11 Rün Dizilimi

Aphelios bir ADC şampiyonudur bu yüzden Rün dizilimi oldukça önemlidir. Seçimlerinizi dikkatli yapmadan oyuna girdiğinizde vuruşlarınızın hiçbir etkisi olmayacaktır. Şampiyonun rün dizilimi İsabet, Ölümcül Tempo, Hakimiyet, Kan Tadı, Göz Yuvarı Koleksiyonu, Zafer, Efsane: Çeviklik, Son Darbe şeklinde yapılmalıdır.

Aphelios Şampiyonu Yeni Rünler;

İsabet,

Büyücülük,

Ölümcül Tempo,

Bulut Pelerini,

Pratik Zeka,

Yaklaşan Fırtına,

Efsane: Kan,

Biç Devir olmak üzere;

+%9 Saldırı

+10 Değişken Kuvvet

+5 Zırh

İtikatın Silahı Aphelios S11 Yetenek Skilleri

Genel olarak League of Legends şampiyonlarında toplam 4 skill vardır. Fakat Aphelios, Q ve Q'nun alt skilleri ve W ve W'nin alt skilleri gibi farklı bir skill sistemi ile skill içerisinde skill gibi bir yerleştirme yapılmıştır. Fakat bu durum sizi yanıltmasın Aphelios şampiyonunun genel skileri diğer şampiyonlara oldukça benziyor.

Şampiyonun üçüncü bir yeteneği bulunmamaktadır. Klavyeden E yeteneğinde Alune’nin ona vereceği bir sonraki silah görünür. Silah sıralamaları genelde bellidir fakat zaman içerisinde değişebilir.

Aphelios şampiyonunun oynanma şekline ve skill yeteneklerine alıştığınızda tek başınıza takımı sırtlayabilirsiniz. Patlama sonrasındaki saldırılarınız için rakibin ardından hasar kronisi oluşturarak, hasar vurdukça rakibin düşmesini sağlayabilirsiniz.

İtikatın Silahı Aphelios S11 Counter

Aphelios şampiyonunda Counter Pick seçimi yaparken karşısına kendisinden daha güçlü olan şampiyonların gelmemesi çok daha iyi olacaktır.

Ashe yetenek skilerine karşılık verecek şampiyonlar;

Kaisa,

Senna,

Morgana,

Veigar,

Swain,

Son olarak Ashe

İtikatın Silahı Aphelios Full Build S11 Eşya Dizilimi

Sıçra: imleç doğrultusunda kısa mesafe kat etmesi sağlanır.

Şifa: dostlardan birinin can değerini 90 ila 345 arasında yeniler ve 1 saniye kadar %30 oranında hareket hızı sağlar.

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