Profesyonel Apex Legends oyuncusunun kanıtlarla hile kullandığı ortaya çıktı. Bu durumdan sonra takımı oyuncuyla yolları ayırdı.

Canlı yayına yansıyan görüntülerde oyuncunun duvarın arkasındaki rakiplerini çok rahat bir şekilde gördüğü gözüküyor. Adı Zenith Esport ile anılan ElmZero’ın profesyonel maçlarda da bu hileyi kullandığı ortaya çıktı.

Team Liquid BR oyuncusu Rogue ilk şüphelenen isimlerden biri oldu. ElmZero’ya karşı profesyonel maçta karşı karşıya gelen isim, oyuncunun hile kullandığından şüphelendi ve onu takibe aldı. Oyuncunun bu paylaşımından sonra eski profesyonel Palandin oyuncusu Envy de ElmZero’ya ait şüpheli atışların yer aldığı bir video paylaştı.

Zenith Esports Twitter’dan yaptığı açıklama ile ElmZero ile yaptıkları anlaşma sürecini sonlandırdıklarını açıkladı. Hileye tamamen karşı olduklarını bildiren ekip, oyuncunun bu davranışının kurallara kesinlikle aykırı olduğunu söyledi. (Playerbros)