Apex Legends Mobile yayınlandı!

2019 yılında çıkış yapan ve battle royale dünyasına damgasını vuran Apex Legends, devamlı gelen yeni içerikleriyle milyonlarca oyuncuya hitap etmeye devam ediyor. Fakat oyun, bugüne kadar mobil dünyada kendisini hiçbir şekilde göstermemişti. Geçtiğimiz hafta ise uzun süredir merakla beklenen mobil oyununun çıkış tarihi açıklanmıştı.

17 Mayıs olarak açıklanan çıkış tarihi en sonunda geldi. Titanfall evreninde geçen battle royale oyununun mobil sürümü Apex Legends Mobile bugün uygulama mağazalarında yerini aldı. Oyun, şimdiden on binlerce oyuncu tarafından mobil cihazlara indirildi.

17 Mayıs itibarıyla 10 ülkede yayınlanan Apex Legends Mobile, ülkemizde de mobil oyuncular için kullanıma açıldı. Fakat oyunun Play Store üzerinde indirilebilir olduğu gözükürken, App Store’da uygulamanın henüz indirilebilir olmadığı görülüyor. Dolayısıyla oyunun ülkemizde şimdilik sadece Android kullanıcıları tarafından oynanabilecek.

Kaynak: Webtekno