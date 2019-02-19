Apex Legends için yepyeni karakter ve silahlar geliyor

Apex Legends için önemli bir güncelleme yolda. Henüz hakkında çok detay bilinmiyor olsa da, oyuna yeni karakter ve silahların katılacağı ortaya çıkmış durumda. Söz konusu güncellemenin kaynak kodlarına bakıldığında ilk dikkat çeken şey Octane ve Wattson isimli iki karakterin oyuna dahil oluyor olması. Diğer yandan karakterler de beraberinde Havoc Riffle ve L-Star EMG isimli iki yeni silahı da getiriyor.

Yeni karakterler, haliyle beraberinde yeni özellikleri de getiriyor. Örneğin ek hız, kısaltılmış yeniden yükleme ve hatta iki kat hızlı sağlık yenileme gibi özellikler Octane'a özel olacak. Wattson ise Tesla Tuzağı ismini taşıyan ve düşmanları tuzağa düşüren bir elektromanyetik alan oluşturan silahla geliyor.

Güncelleme kodlarında dikkat çeken başka isimler de var: Crypto, Husaria, Jericho, Nomad, Prophet, Rampart, Rosie ve Skunner. Ancak bu isimlerin yeni bir karaktere mi yoksa silaha mı ait olduğu belli değil.

DHA