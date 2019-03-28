Apex Legends hilecilerden arındı

Respawn, Apex Legends’ın ilk sezonu için yayınladığı güncelleme ile oyundaki hilecileri banladığını açıkladı. Bugün Türkiye saati ile 20:00’da başlayacak olan ilk sezon ile birlikte oyuna Battle Pass sistemi de ekleniyor.

28 Mart 2019, Perşembe 10:49
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Apex Legends hilecilerden arındı

950 Apex Coins karşılığında satın alınabilecek olan Battle Pass ile Lifelife Revolutionary, Wraith Survivor ve Mirage Outlaw kostümlerine sahip olacaksınız.

Ayrıca bugün tüm Apex oyuncularına Wild Frontier Legend Skin, 5 adet Apex Packs ve 18 Wild Frontier Stat Trackers ücretsiz olarak sunulacak. İlk sezon için tam gaz devam eden Respawn, Apex’te hile yapan tam 500.000 oyuncuyu banladı.

Bir güncelleme ile hilecileri tespit eden Respawn’ın, Origin hesaplarının yanında donanıma yani bilgisayara da ban atma ihtimali de bulunuyor. Bu yüzden Apex’te hile yapmadan iki defa düşünmenizde fayda var. Aksi durumda bilgisiyarınızdan ne yaparsanız yapın Apex oynayamayabilirsiniz.

Apex’e gelen güncelleme ile Razer’ın Chroma destekli ürünlerine destek geldiğini belirtelim. Razer Chroma setiniz artık Apex ile entegre bir şekilde çalışacak. (CNN Türk)

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