Karnın alt kısmına yakın bir yerde patlama meydana gelmiş ise bu apandisit iltihabı olabilir. Özellikle 10 ile 30 yaş arasındaki kişilerde bu durum daha yaygındır. Diğer yandan 10 yaşın altındaki çocuklar ve 50 yaş üstü kadınlar bu konu hakkında belirtileri anlama zorluğu yaşayabilir. Apandisit iltihabı teşhisi doktor tarafından konulmuş ise büyük ihtimalle ameliyat olunması gerekmektedir. İnce bağırsağın uzantısı olarak kese şeklindeki ufak bir yapı olan apandisit için, olası belirtileri mutlaka dikkate almak ve ciddiyetle doktora gitmek gerekmektedir.

Apandisit belirtileri nelerdir?

Apandisit ciddiye alınması ve olası belirtiler karşısında hemen doktora başvurulması gereken hastalıklardan biridir. O yüzden acil bir durum olarak değerlendirilir. Olası farklı belirtileri öğrenmek ve buna göre davranarak kısa sürede yardım alabilmek, hayati bir öneme sahiptir. Peki, apandisit belirtileri nelerdir?

- 38 derece üzerinde ateş,

- İştahın kaçması ve azalması,

- Sırt ağrısı,

- İshal veya kabızlık,

- Kusma ve bulantı,

- İdrar esnasında ağrı,

- Sırt ve karın ile birlikte rektum bölgesinde ağrı,

Eğer bu belirtilerin bir ya da birden fazlası zaman içerisinde yaşanılıyorsa, mutlaka bir acil servise gidilmeli ve doktora görünmelidir. Böylece olası apandisit patlaması erken zamanda teşhis edilerek müdahale gerçekleştirilebilir.

Evdeyken apandisit patlaması nasıl anlaşılır?

Apandisit iltihaplanması ve patlamasının ne zaman meydana geleceği hiç belli olmaz. Özellikle insanlar hayatının büyük çoğunluğunu evde geçirdikleri için, gece uyurken ya da televizyon seyrederken her an karşılaşmak mümkün olabilir. Bu yüzden mutlaka evdeyken apandisit patlaması nasıl anlaşılır belli başlı bazı belirtileri öğrenmek hayat kurtarıcı olabilir.

- Karın sağ bölgesinde meydana gelen ağrı,

- Kalın bağırsağın olduğu kısımlarda sertlik ve şişlik,

- Tuvalete çıkma zorlu,

- Yemek yeme isteksizliği,

- Zıplama ya da ani hareketlerde Karın bölgesinde ağrı,

- Sırt, kalça ya da bel ve bacak bölgesinde meydana gelebilecek ağrılar,

Bunlardan birkaç tanesi aynı zamanlarda meydana geliyorsa apandisit patlaması tehlikesi ile karşı karşıya kaldığımızı düşünebilirsiniz. Bu durum sadece olasılık dahilinde bile olsa mutlaka acil servise gidilmesi gerekmektedir. Böylece gerekli müdahale için tıbbi tetkikler yapılarak eğer ameliyat olunacaksa hemen yapılabilir.

Apandisit tedavisi nasıl gerçekleşir?

Apandisit hastalığı tedavi açısından kolaydır. Fakat daha önce de belirtildiği gibi erken teşhis her zaman büyük öneme sahiptir. Eğer yukarıda belirtilen unsurlardan herhangi birkaçı mevcutsa mutlaka acil servise gidilmesi gerekmektedir. Genel olarak apandisit tedavisi için ilaç tam olarak iyileştirici bir yöntem değildir. Zira apandisit, antibiyotiğin ulaşması için uzak bir bölgededir.

Bu sebepten dolayı olası belirtiler karşısında eğer apandisit teşhisi konulmuşsa, mutlaka ameliyat yapılması gerekmektedir. Yapılacak olan ameliyat oldukça kolaydır. Ameliyat esnasında Apandisit alınır. Yaklaşık olarak 30 veya 40 dakika kadar süren bir operasyonel müdahaledir. Daha sonra hasta bir gün yatılı olarak kalır ve evine dönebilir. Doktorun isteğine bağlı olarak 2 gün veya daha fazla yatılı olarak kalınması istenebilir.

Apandisit belirtileri ciddiye alınmalıdır

Söz konusu apandisit olduğu zaman acil müdahale yapılması büyük öneme sahiptir. O yüzden mutlaka verilmiş olan belirtilerden bazıları ortaya çıktığında hemen hastaneye gidilmesi gerekir. Ameliyat açısından çok zor bir operasyon olmasa bile zamanında teşhis ve müdahale önemlidir. O yüzden özellikle evdeyken bu tür belirtiler ile karşı karşıya kaldığınızda, hemen yapmanız gerekeni ele almalısınız.



