Anadolu Üniversitesi, 13-14 Nisan tarihlerinde bahar dönemi vize sınavını gerçekleştirecek. Yüz binlerce kişi sınav için hazırlıklarını yaparken sınava 10 gün kala gözler sınav giriş belgelerindeydi. Öğrenciler sabahtan bu yana sınav giriş yerleri hakkında bilgi almak isterken Anadolu Üniversitesi bir bilgilendirme geçerek "Sinav giris bilginize hemen Anadolu mobil güncel versiyonundan erisebilirsin mobil.anadolu.edu.tr Sinav giris belgenize aksam http://ana.do/1Ke erisebilirsiniz." şeklinde açıklama yaptı.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Anadolu Üniversitesi resmi internet sitesi olan "https://www.anadolu.edu.tr/acikogretim" üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile AÖF giriş belgeleri sorgulanabilecek. İsteyen adaylar sınav giriş belgelerini AÖF bürolarından da alabilir.

SINAVA GİRERKEN GEREKLİ BELGELERİN LİSTESİ

* Fotoğraflı Sınav Giriş Belgesi

* Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi

* Fotoğraflı ve soğuk damgalı nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, zorunlu askerlik görevini yerine getirmekte olan er/erbaşlar ile askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi, Türkiye Barolar Birliği tarafından verilen Baro Kartı/Avukat Kimlik Belgesi, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait pembe/mavi kartlar, yurt dışında yapılan sınavlarda o ülkeye ait nüfus cüzdanı niteliğindeki resmi belge bu amaçla kullanılabilir.