AOC, Red Bull Racing Esports ile gücünü birleştiriyor

Amsterdam, 11 Şubat 2021 – Ekran uzmanı ve oyun monitörlerinde küresel lider AOC, oyun devi Red Bull ile ortaklıklarını, simulasyon yarış birimi Red Bull Racing Esports'u destekleyerek genişletiyor. Red Bull Gaming espor ile oyunculara olanaklar sunmaya devam ediyor.

AOC, Red Bull Racing Espor sürücülerini eğitimlerinde desteklemek için üst düzey monitörlerini sunuyor. Ek olarak, Red Bull Racing'in Birleşik Krallık'ta, Milton Keynes'deki Espor Erena'sı, AOC AGON AG273QZ ya da kavisli AOC AGON AG273QCX gibi AOC monitörleri ile tamamen donatıldı. AOC, portföyünü, Red Bull Racing Espor'un sahip olduğu bilgi ile genişletmeye ve simulasyon yarışçıları için mümkün olan en iyi ekranları üretmeye devam etmeyi amaçlıyor.AOC, Red Bull ile güçlü bir birlikte çalışma geçmişine sahip, League of Legends ve Counter-Strike: Global Offensive gibi oyunlarda en yüksek performanslı monitörleri ile çeşitli turnuvalarda destek sunuyor. AOC, simulasyon yarışlarının şu sıralar yaşadığı patlama ile, rekabetçi oyun dünyasının bir sonraki branşını kapsamayı ve Red Bull Racing Espor sürücülerinin hakimiyetlerini korumalarında onlara destek olmayı iple çekiyor.

Dünyanın en hızlıları

Red Bull Racing Espor yarış kadroları, dünyanın dört bir yanından gelen en iyi yeteneklerden bazılarına sahip. Sürücüleri, F1 Esports Pro Serisi'nde, iki yıl üst üste Team Championship (Şampiyonluk Takımı) kazandı. Yıldız yarışçı Sebastian Job, Porsche TAG Heuer Espor Süper Kupa ünvanını alarak 2020'deki iRacing Dünya Şampiyonu oldu, Forza takımı ise LeMans Espor ödülünü eve götürdü.AOC, yarış birimini, performanslarını daha da hızlandırmaları amacıyla resmi takım mekânını desteklediği için gurur duyuyor. AOC Pazarlama ve İşletme Direktörü Stefan Sommer şunları söyledi: "Red Bull Racing Espor simulasyon yarışçıları, becerilerini zaten kanıtladılar ve en yükseğe ulaşmak için sürüş yapıyorlar. Onlardan gelen geri bildirim ile, AOC monitörlerini simulasyon yarışçılarının gereksinimlerine göre daha fazla ayarlamayı ve onların yetenekleri ışığında performanslarını bir sonraki düzeye getirmelerini amaçlıyoruz."

Doğru ekipmanla podyuma doğru

Monitörler, simulasyon yarışlarında çok önemli bir unsur, ne de olsa yarış pisti üzerinde kusursuz bir genel bakışa sahip olmayı ve kullanıcının diğer sürücülere dikkat etmesini sağlıyor. Bu ekranlar, ayrıca görüntüleri süper hızlı bir şekilde sunuyorlar, çünkü espor dünyasında her milisaniye bir avantaj. Her dal, farklı ekranlardan yararlanıyor. Red Bull Racing Espor iRacing takımı, üçlü ya da dörtlü bir ekran kurulumunu yeğliyor, F1 bölümü tek bir düz ekrana gereksinim duyuyor ve V10-R sürücüleri ise tek bir kavisli geniş ekran monitörü tercih ediyorlar.Red Bull Racing Pazarlama Direktörü Oliver Hughes, "AOC ile olan bu yeni ortaklık, yarış simülasyonu programımız ile her yönüyle bağlantılı. Saniyenin onda biri ve yüzde biri kadar rekabetin olduğu böylesine rekabetçi bir sporda, yüksek bir ekran yenileme hızı ve yıldırım hızında tepki süresi, sürücülerimizin sıralamada önde olması için kritik önem taşıyor. AOC'nin ileri teknoloji monitörleri, özellikle oyun oynamak için tasarlanmıştır ve sürücülerimize rekabet avantajı sağlar. Milton Keynes'de Red Bull Teknoloji Kampüsü'ndeki amaca yönelik yeni Espor eğitim tesisimiz, tamamen AOC'nin ödüllü monitörleriyle donatıldı ve ekibe iddialı hedeflerimize ve yarattığımız yüksek kaliteli tesisle eşleşen ekipmanı sağladı. "AOC, rekabeti devralmaya ve Red Bull Racing Esport'un simulasyon yarışı yeteneklerinin bir sonraki şampiyonluk ödülünü almalarını desteklemeye hazır.