UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Antwerp, dördüncü grup maçları kapsamında Fenerbahçe 'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesi Antwerp'te Radja Nainggolan sevinci yaşanıyor.





Het Belang van Limburg'un haberine göre Nainggolan, takıma dönerek çalışmalara başladı. Son 5 maçta forma giyemeyen Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında oynayabileceği aktarıldı.

Antwerp, Nainggolan'ın olmadığı süreçte sadece 1 galibiyet alabildi. Takımın ihtiyaç duyduğu isim olarak aktarılan Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor.



