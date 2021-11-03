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Antwerp'te Nainggolan, Fenerbahçe maçıyla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçlar kapsamında Fenerbahçe'yi konuk etmeye hazırlanan Royal Antwerp'te bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Radja Nainggolan'ın Fenerbahçe'ye karşı bu maçta oynaması bekleniyor.

03 Kasım 2021, Çarşamba 16:48 Son Güncelleme:
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Antwerp'te Nainggolan, Fenerbahçe maçıyla dönüyor

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Belçika ekibi Antwerp, dördüncü grup maçları kapsamında Fenerbahçe 'yi konuk etmeye hazırlanıyor. Zorlu maç öncesi Antwerp'te Radja Nainggolan sevinci yaşanıyor. 

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Het Belang van Limburg'un haberine göre Nainggolan, takıma dönerek çalışmalara başladı. Son 5 maçta forma giyemeyen Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında oynayabileceği aktarıldı. 

Antwerp, Nainggolan'ın olmadığı süreçte sadece 1 galibiyet alabildi. Takımın ihtiyaç duyduğu isim olarak aktarılan Nainggolan'ın Fenerbahçe karşısında maça ilk 11'de başlayabileceği ifade ediliyor. 


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