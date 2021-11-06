Sarı-Lacivertliler, son 4 resmi maçta aldığı sonuçlarla krize girmişti. Pereira'nın öğrencileri ligde peş peşe Trabzonspor , Alanyaspor ve Konyaspor'a mağlup olurken, Antwerp ile de Kadıköy'de 2-2 berabere kalmıştı. Bu periyot, Portekizli teknik adamın koltuğunun ciddi şekilde sallanmasına neden olurken, Alanya mücadelesinin sonunda tribünler, "Yönetim istifa"sesleriyle inledi. Sarı-Lacivertliler, çok sıkıntılı bir dönemde, önemli eksiklerle gittiği Antwerp deplasmanında tam anlamıyla yeniden hayata döndü.

Yeniden umutlandı

Fenerbahçe , rakibi karşısında maça süper başladı, birbirinden güzel gollerle 3-0 kazanmayı başardı. Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma umutlarını yeşertti. Diğer yandan takıma çok tepkili olan taraftarlarını da tam anlamıyla mest etti. Sarı- Lacivertli futbolseverler, sosyal medyada Kanarya'nın performansını yere göğe sığdıramadı. Spor basınının önde gelen kalemleri de Fenerbahçe'ye övgüler yağdırdı.

Fenerbahçe'nin galibiyeti için ne yazdılar?

Ali Ece (FANATİK)

"Fenerbahçe, yıllar yıllar sonra ilk kez bir Avrupa kupası karşılaşmasında ilk yarıda 3 gol attı. Üç golün atılışı kadar hazırlanışları da kalite açısından şiir gibiydi, şiirin en güzel kısımlarını ise topla İrfan Can Kahveci yazdı."

Erman Özgür (FANATİK)

"Maçtaki en önemli detay, sezon başından beri bir çok maçı mücadele üzerinden anlatan Pereira'nın Fenerbahçe'si, ilk kez mücadele kadar kalitesini de konuşturduğu bir oyun oynadı. Bu keşif, sezonun devamı için hem Fenerbahçe hem de Pereira için çok değerli."

Uğur Meleke (Hürriyet)

"Fenerbahçe dün zincirlerinden arınmış bir ilk yarı oynadı. Mert Hakan ve İrfan Can'ın soloları dahi maçın farka gitmesine yetti. Pereira daha fazla kaliteli oyuncuyu bir arada bulunduracak bir anlayışı benimserse, Pire'den de istediğini alabilecek güçte Fenerbahçe."

Gürcan Bilgiç (Sabah)

"Sosa, İrfan ve Mert Hakan... Aslında Emre Belözoğlu'nun üç silahşörü. Ustalık ile mücadele yan yana geldiğinde, herkese gol attırabilirler. Berisha'nın estetik golü de bu ustalığın ördüğü tuğlalar ile geldi. Kriz zamanında, en güzel skoru aldılar."

Ercan Güven (Milliyet)

"Sahadaki herkes muhteşemdi. Pereira, Altay-Gustavo-Va lencia ile bir kaleden diğerine uzanan seren direği kırılmış, Mesut gibi ana yelkeni yıpranmış Fenerbahçe gemisini yüzdürmekle kalmadı, Antwerp limanında hayati yarışı kazandı"