Süper Lig 'de 3 maçtır kaybeden Fenerbahçe , Avrupa Ligi'nde moral arıyor. Kanarya, Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Royal Antwerp'le karşılaşırken galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Grupta iki beraberlik ve bir mağlubiyet yaşayan Fenerbahçe, 2 puanla 3. sırada yer alıyor. Bir beraberlik ve iki mağlubiyet sonucunda hanesine 1 puan yazdırabilen Royal Antwerp ise dördüncü ve son sırada yer alıyor. Fenerbahçe, Avrupa kupalarında Belçika ekipleriyle 8. kez karşı karşıya gelecek. Royal Antwerp ve Anderlecht ile toplam 7 kez mücadele eden sarı-lacivertliler, 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

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Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak Antwerp-Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Antwerp-Fenerbahçe ilk 11'ler...

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

Avrupa Ligi'nde 122. müsabakası

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu olarak adlandırılan UEFA Kupası ile UEFA Avrupa Ligi’nde 122. maçını oynayacak. Kupa 2’de 121 karşılaşmaya çıkan sarı-lacivertliler, 51 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. Söz konusu müsabakalarda 163 kez ağları sarsan Fenerbahçe, kalesinde ise 158 gole engel olamadı.

Vitor Pereira yönetiminde Avrupa’da 22. maç

Fenerbahçe, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa kupalarında 22. kez mücadele edecek. Sarı-lacivertli ekip, Pereira ile Avrupa’da oynadığı 21 karşılaşmada 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 28 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 26 gol gördü.

Royal Antwerp’in zirve takibi sürüyor

Belçika Birinci Futbol Ligi’nde 13 hafta geride kalırken, Royal Antwerp 24 puanla 3. sırada yer alıyor. Kupa 2’de Fenerbahçe ile oynadığı ilk maçın ardından ligde 2 karşılaşmaya çıkan Belçika temsilcisi, Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı, Cercle Brugge’ü ise 1-0 mağlup etti. Royal Antwerp, Belçika Kupası’nda ise Westerlo’ya 2-1 yenilerek elendi.