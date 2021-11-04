Fenerbahçe , UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. haftasında Belçika ekibi Royal Antwerp’e konuk oluyor. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan ve 2 puanla 3. sırada yer alan Kanarya, Belçika'da ilk 3 puanını almaya çalışacak. Eintracht Frankfurt (1-1) ve Royal Antwerp (2-2) ile berabere kalan sarı-lacivertliler, Olympiakos’a ise 3-0 yenildi. Konyaspor ile oynanan müsabakada sakatlanan Altay Bayındır, Enner Valencia ve Luiz Gustavo, takımdaki yerlerini alamayacak.

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Antwerp-Fenerbahçe maçı şifresiz nasıl izlenir? (FB Antwerp şifresiz)

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 4. maçında Antwerp ile kozlarını paylaşırken zorlu karşılaşma Exxen'den naklen yayınlanıyor. Antwerp-Fenerbahçe maçını şifresiz olarak izlemek isteyen futbolseverler, zorlu maçı Azerbaycan kanalı olan CBC Sport'tan naklen takip edebilir.

Antwerp-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Anvers kentindeki Bosuil Stadı'nda oynanacak Antwerp-Fenerbahçe maçı, TSİ 23.00'te başlayacak. Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto'nun yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Antwerp-Fenerbahçe ilk 11'ler...

Antwerp: Butez, Vines, Almeida, Bataille, De Laet, Yusuf, Verstraete, Gerkens, Fischer, Benson, Frey

Fenerbahçe: Berke, Tisserand, Kim Min-Jae, Novak, Osayi-Samuel, Sosa, Mert Hakan, Ferdi Kadıoğlu, İrfan Can, Meyer, Berisha

Antwerp-Fenerbahçe maçını şifresiz ve canlı vermesi beklenen yabancı kanallar

Arena Sport 1, Arena Sport Serbia, Arena Sport Croatia, beIN Connect France, beIN Connect France 2, beIN Sports English, Blue Sport Liver, BT Sport 1, DAZN 1, Cosmote Sport 2, Nova Sport 3, Sky Sport Premium 1, Sky Sport 253, Sky Sport 3 Austria, Sky Sport 1 Hungary, TSN Malta 7, TV2 Sport Premium, Ziggo Sport

Fenerbahçe'de sahadaki patron İrfan Can

Vitor Pereira, sakat olan 4 oyuncusunun yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan 3 isimden yoksun olacak. Geniş kadroda sıkıntı olsa da özellikle İrfan Can Kahveci’nin sahalara çok iyi bir dönüş yapmış olması, en büyük teselli. Pereira, Antwerp deplasmanında 26 yaşındaki oyuncudan hücumun patronu olmasını istedi. İrfan, hem oyun kurma görevini üstlenecek, hem de etkili şutlarıyla rakip kalede tehdit yaratmaya çalışacak. Ayrıca duran topların başında da Milli yıldız olacak.

Büyük değişim

Sarı-Lacivertliler’de Konya maçına oranla, zorunlu değişikliklerin de etkisiyle Antwerp’te farklı bir takım sahada olacak. Kalede Berke oynayacak. Sağ tarafta ise ligdeki cezası nedeniyle görev yapamayan Osayi-Samuel’in görev yapması bekleniyor. Orta ikilide ise sakat Gustavo ile formsuz Sosa’nın yerine Sosa ve Mert Hakan’ın 11’e döneceği öğrenildi. Eldeki tek forvet olan Berisha’nın formayı giymesine de kesin gözüyle bakılıyor.