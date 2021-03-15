Antrenör eğitimindeki yenilenme çalışmaları tamamlandı

22 Eylül 2020 tarihinde başlayan antrenör eğitimindeki yenilenme çalışmaları, 23 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirilen 7. Çalışma Grubu Toplantısı ile sona erdi. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in liderliğinde gerçekleştirilen bu uzun çalışma sürecinde; "Aday antrenör odaklı’’, "Gerçek Temelli", "Akıcı Oyun Prensipli" yeni antrenör eğitim programı oluşturuldu. Teknoloji destekli bu eğitim modeli içinde tüm antrenör programı içerikleri yeniden hazırlandı. Teorik dersler ile birlikte saha uygulamalarının da yer aldığı çalışma grubu toplantılarında yeni bir yaklaşımla yapılandırılan derslerin pratikleri gerçekleştirildi.

Bunun yanında video analizler ve özel çalışmalar yapıldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin'in idari ve teknik tüm süreci yerinde yönettiği programda, antrenör eğitimcilerine yönelik sağlık ve fiziksel uygunluk testleri yapıldı, bireysel beslenme, egzersiz ve kişisel gelişim programları uygulandı. Oğuz Çetin'in Antrenör Eğitim Programı'nda radikal değişim hedefi doğrultusunda başlattığı çalışma grubu toplantılarına TFF'nin tüm antrenör eğitimcileri, antrenör eğitim programlarında görev alan tüm akademisyenler ve diğer eğitimciler katıldı.

Antrenör eğitiminde yenilenme çalışmaları ile ilgili değerlendirmelerde bulunan TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, "Yoğun bir çalışma programını geride bıraktık ve eğitimde duyulan yenilenme hamlesini gerçekleştirmiş olduk. Bu süreçte antrenör eğitiminde köklü değişikliklere gittik. UEFA’nın çizdiği çerçevenin yanı sıra ülkemizin ihtiyaçlarını tespit ederek, dünya futbolundaki son trendleri analiz ederek yepyeni bir model oluşturduk.’’ dedi. Antrenör eğitimcilerinin bundan böyle antrenör eğitim programlarında yepyeni bir anlayışla antrenör adaylarına eğitim vereceğinin altını çizen Çetin, "Aday antrenörün hem programın tüm aşamalarında aktif olacağı hem de tüm bu süreç içinde değerlendirileceği yeni sistem daha yaratıcı, kendini geliştirmeye daha fazla odaklanan antrenörlerimizin yetişmesini sağlayacak. Bu da doğal olarak futbolumuzun gelişimine önemli katkıda bulunacak" dedi.

Oluşturulan yeni modelle uluslararası alanda da ses getireceklerine inandığını belirten TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, "Bu eğitim süreci tamamlanmış olsa da zaman zaman güncelleme çalışmalarımız olacak. Antrenör eğitimcilerimizin sürekli gelişim içinde olmalarını sağlayacağız." şeklinde konuştu. Program çerçevesinde yeni antrenör eğitimcilerinin de aralarına katıldığını ifade eden Çetin, "Artık çok daha geniş ve donanımlı bir antrenör eğitimcisi kadromuz var. Her seviyedeki antrenör eğitim programına aynı ciddiyet ve hassasiyet içinde yaklaşacağız. Göreve geldiğimde Türkiye’yi antrenör eğitiminde marka ülkeler arasına sokmak istediğimi söylemiştim. Bu yolda çok önemli bir adım attık." dedi. Daha düşük yoğunluklu çalışılan pandemi sürecinde hız kesmeden motive bir şekilde yollarına devam ettiklerini ve bu zorlu dönemi ülke futbolunun lehine çevirmek için gayret sarf ettiklerini ifade eden Çetin, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.