Ekvador basınına konuşan baba Luis Valencia, “Antonio şu anda tamamen Copa America’ya odaklanmış durumda. Manchester United’la sözleşmesi sona erdiği için kendisine Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden teklifler var. Ancak şu an transferi değil, milli takımı düşünüyor. Kararını Copa America sonrası verecek” ifadelerini kullandı.

Ekvador basını ise 33 yaşındaki Valencia’nın ya Galatasaray ya da eski İngiliz yıldız David Beckham’ın sabibi olduğu İnter Miami’ye gideceğini iddia etti.

Yıllık 3.6 milyon euro talep ettiği kaydedilen Ekvadorlu futbolcunun gideceği kulüpten en az 2-3 milyon euro da imza parası isteyeceği ileri sürülüyor. Geçen sezon sakatlıklar yüzünden 9 maçta 718 dakika süre alan Valencia’nın M.United’da devam etme ihtimali de olduğu konuşuluyor.