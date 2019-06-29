Antonio Valencia transferindeki gerçek ortaya çıktı! Galatasaray...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen isimler arasında yer alan Antonio Valencia, ülkesi Ekvador'un takımlarından LDU Quito ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştı. Quito başkanı Esteban Paz'ın daha önce Manchester United'da 10 sezon boyunca top koşturan 33 yaşındaki sağ bekin transfer süreciyle ilgili kulüp televizyonuna yaptığı açıklamaysa gündem yarattı.

Açıklamasında Sarı Kırmızılılar'ın oyuncuyla ilgilendiğini doğrulayan Paz, "Antonio, bize gelmek için Galatasaray, Sheffield United ve Internacional gibi kulüplerin teklifini reddetti." ifadelerini kullandı. Deneyimli futbolcu, uzun süreli sakatlıkları nedeniyle geçtiğimiz sezon United'da yalnızca 9 maçta forma giyebilmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler