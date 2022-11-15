Almanya Milli Takımı'nın yıldız stoperi Antonio Rüdiger, 20 Kasım'da başlayacak olan 2022 Katar Dünya Kupası içn flaş bir karar aldı. İşte detaylar...

Almanya Milli Takımı formasıyla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek Antonio Rüdiger, turnuvadan elde edeceği geliri bağışlıyor.

Real Madrid'e transfer oldu

Futbola Almanya'da başlayan Rüdiger, Dortmund altyapısından Stuttgart'a transfer olmuş, gösterdiği performansla önce Roma'ya, 1 sezon sonra da İngiliz devi Chelsea'ye gitmişti. Londra ekibinde 5 senelik sözleşmesinin sonuna gelen deneyimli stoper, sezon başında Real Madrid'e imza atmıştı.

Aslen Sierra Leone'li

Almanya Milli Takımı'nda forma giyen yıldız futbolcunun iki uyruğu bulnuyor. Almanya doğumlu olan Rüdiger'in babası Sierra Leone'li. Yıldız stoper Rüdiger milli takım tercihini Almanya'dan yana kullandı ve Dünya Kupası'nda Almanya için ter dökecek.









Tüm kazancını bağışlayacak

Marca'nın haberine göre Rüdiger, turnuvadan elde edeceği tüm primleri anne tarafından memleketi olan Sierra Leone için bağışlayacak. Rüdiger'in Dünya Kupası kazancı, Sierra Leone'de tedaviye ve daha iyi yaşam şartlarına ihtiyaç duyan 11 çocuğa bağışlanacak.

Real Madrid'in 29 yaşındaki yıldız savunmacısı, 2014'ten bu yana giydiği Almanya formasıyla 54 maça çıktı ve 2 gol kaydetti.





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