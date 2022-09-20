Real Madrid'in Alman stoperi Antonio Rudiger, Sport 1'e konuştu. Yaz transfer döneminde Chelsea ile sözleşmesi bittiği için bedelsiz olarak İspanyol devine transfer olan deneyimli savunmacının açıklamaları şöyle:

DAHA ÖNCE ANCELOTTI GİBİSİNİ GÖRMEDİM

"Madrid'deki yeni evimize taşınalı daha birkaç saat olmuştu. Ailemle barbekü yapıyorduk. Kapı çaldı ve açtığımda karşımda Carlo Ancelotti'yi gördüm. Çok şaşırtıcı bir andı. Bizimle oturdu, yemek yedi ve ailemle tanıştı. Çok normal, mütevazı bir insan. İki saat kadar bizimleydi, her konuda konuştuk. Dürüst olacağım, daha önce hiçbir teknik direktörüm benim için böyle bir şey yapmamıştı. Onunla geçen birkaç aydan sonra söyleyebilirim ki oyuncularla uğraşmak/ilgilenmek konusunda Ancelotti rakipsiz. O, Don Carlo, efsane bir hoca. Ben daha çocukken Şampiyonlar Ligi kazanmaya başlamıştı. Dünyanın en başarılı kulübünde Ancelotti'yle her gün çalışabilmek harika bir şey."

SOYUNMA ODASININ PATRONU BENZEMA

"Soyunma odası DJ'imiz Karim Benzema. Soyunma odasının patronu o (gülerek). Müzik zevki fena değil. Bol bol Afrobeat, hip hop ve bazen de İspanyollar için reggaeton çalıyor."

(Skorer)