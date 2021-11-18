Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Tottenham'ın yeni teknik direktörü Antonio Conte'nin, önceliği kaleci transferi.

Tottenham'ın şu anda kalesini koruyan Hugo Lloris, hem yaşı hem de sözleşmesinin son senesine girmesi nedeniyle Conte'nin planlarında 2. sıraya gerilemiş durumda.

Telegraph'da yer alan habere göre Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, Everton'ın başarılı file bekçisi Jordan Pickford'ı kadrosunda görmek istiyor.

Everton'ın ise İngiliz file bekçisi için Tottenham'dan yüksek bir bonservis talebinde bulunacağı bekleniyor.

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