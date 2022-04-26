Fransa Ligue 1'de şampiyonluğa ulaşan Paris Saint-Germain'de teknik direktör Mauricio Pochettino'nun koltuğu sallanıyor. Fransız ekibi teknik direktörlük görevi için hedeflerini belirledi.

RMC Sport'ta yer alan habere göre Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmayı planlayan PSG, teknik direktörlük görevi için Tottenham'ı çalıştıran Antonio Conte ile ilgileniyor. İtalyan çalıştırıcı ise takımın başına geçmek için bazı talepler öne sürdü.

Yıllık 30 milyon Euro

Antonio Conte'nin PSG'den ilk talebi maaş hakkında. Tottenham'dan yıllık olarak yaklaşık 17 milyon Euro kazanan İtalyan teknik adam, maaşının neredeyse iki katına çıkmasını ve yıllık yaklaşık 30 milyon Euro'ya ulaşmasını istiyor.

Eğer anlaşma bu maaş üzerinden gerçekleşir ise Antonio Conte, Atletico Madrid'in çalıştıran Diego Simeone ile birlikte dünyanın en çok kazanan teknik direktörlerinden birisi olacak.

Kendi ekibini istiyor

PSG içinde disiplin eksiklikleri olduğunu düşünen Conte, kendi ekibini de takıma getirerek oyuncuların sürekli denetimini sağlamak istiyor. Tecrübeli antrenör aynı zamanda futbolcuların sosyal medyada paylaştıklarını denetlemek için sosyal medya yöneticisi istiyor.



