İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham teknik direktörü Antonio Conte, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı. Tottenham Kulübü, Covid-19 testi pozitif çıkan 52 yaşındaki Conte'nin izolasyon sürecinin başladığını açıkladı.

Conte, birkaç ay önce verdiği bir röportajda Covid aşısı olduğunu ve bu sayede hızla iyileşmesine yardımcı olacağını açıklamıştı.

52 yaşındaki İtalyan teknik direktör birkaç gündür tecrit altında yer alırken hiçbir semptomun olmadığı ve genel olarak sağlık durumu iyi olduğu bildirildi.



