İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Teknik Direktör Antonio Conte, Juventus'un başına geçeceğine dair iddilara yanıt verdi.

ESPN'de yer alan habere göre sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması hakkında Conte, "Sezona daha yeni başladık. Birçok kez bu konu hakkında konuştum ve her zaman mutlu olduğumu ve Tottenham'la geçirdiğim zamandan keyif aldığımı söyledim. Daha sonra, kulüp için, benim için en iyi çözümü bulmaya çalışacağız. Tottenham'da çalışmaktan keyif alıyorum. Gelecek için sorun görmüyorum." dedi.

"Saygısızlıktır"

Juventus'un başına geçeceğine dair iddilar hakkında ise başarılı teknik adam, "Gelecek için birinin hakkında konuşanları dinlemek istemiyorum. çünkü tekrar ediyorum: bu hem başka bir teknik direktör hem de benim için saygısızlıktır."

Kariyerinde daha önce de Juventus'u çalıştıran Conte, 2021 yılında Tottenham'ın başına geçmişti.

Kabus gibi başlangıç

Juventus sezona adeta kabus gibi bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı ilk 2 maçtan mağlubiyet ile ayrılan İtalyan devi, Serie A'da ise 7 maçta yalnızca 2 galibiyet elde etti. Alınan bu sonuçların ardından İtalyan devinde Massimiliano Allegri'nin takımdaki geleceği tartışılmaya başlanmıştı.



