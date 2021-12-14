İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın teknik direktörü Antonio Conte, takımın yıldız golcüsü Harry Kane hakkında açıklamalarda bulundu.

Football Italia'da yer alan habere göre Kane'e övgü dolu sözler söyleyen Antonio Conte, “Kariyerimde birçok üst düzey oyuncuyla çalıştım ve şimdi takımımda gerçek bir şampiyon olan Kane var. Benim için onun takımda olması, bu seviyede bir oyuncuya güvenebilmek büyük bir zevk. Etkileyici teknik niteliklere sahip. Umarım gelişmesine katkıda bulunabilirim.” ifadelerinde bulundu.

Bu sezon 20 maça çıkan İngiliz golcü 8 gol ve 2 asistlik performans göstermiş durumda.







