İngiltere Premier Lig’in 2. hafta maçında, Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kaldı. Stamford Bridge’de oynanan Londra derbisinde Tottenham’ın uzatmalarda bulduğu gol ile puanlar paylaşıldı.

Chelsea, 19. dakikada Kalidou Coulibaly’nin golü ile öne geçti. 68. dakikada Tottenham, Pierre-Emile Höjbjerg’in golü ile eşitliği yakaladı. Maçın 77. dakikasında Chelsea, Reece James’in golü ile tekrar öne geçti. Maçın 90+6 dakikasında Harry Kane, maçın skorunu belirledi.

Şok tartışma

İki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ile Antonio Conte, maç sonunda aralarındaki gerilim sonrası kırmızı kart gördü. Thomas Tuchel ile Antonio Conte arasında maç sonrası yapılan el sıkışma, tartışmaya dönüştü. Kafa kafaya gelen iki teknik direktörü futbolcular ve teknik kadro güçlükle sakinleştirebildi.

*Conte'nin paylaşımı

Olayların yankıları sürüyor

Dünya futboluna damga vuran bu anların ardından İtalyan teknik adam Antonio Conte'den flaş bir paylaşım geldi. Tartışma anını Instagram hikaye kısmından paylaşan tecrübeli teknik adam, "Seni görmediğim için şanslısın... Seni hak ettiğin yere gönderirdim." ifadelerini kullandı. Bu paylaşım kısa zamanda büyük yankı uyandırırken ikili arasındaki gerilimin sezon içerisinde nasıl devam edeceği de büyük bir merak konusu oldu.

Tuchel'in selamlaşma prensibi

Chelsea'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel'in hareketlerinin ardından kendi prensiplerinin olduğu da ortaya çıktı. Mainz'in başındayken oyuncularıyla ilk antrenmanına çıkan başarılı çalıştırıcı selamlaşma konusunda oyuncularına "Önce elinizi uzatın sonra da göz göze gelin" mottosunu aşılaması bugün çıkan olayların perde arkasını yansıtır nitelikte.





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