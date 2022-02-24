Antonio Conte: Belki de ben o kadar iyi değilim

Tottenham, Premier Lig’de oynadığı son 5 maçta 4 yenilgi 1 galibiyet alabildi. Manchester City karşısında alınan o galibiyet sonrası takımın yükselişe geçmesi için iyi bir zemin oluşmuştu. Ancak Burnley karşısında alınan 1-0’lık mağlubiyet sonrası Conte takımın başından ayrılmayı düşünmeye başlamış görünüyor. Mevcut durumun kabul edilemez olduğunu belirten Conte durumun görüşülmesi ve bir çözüm bulunması gerektiğini ifade etti.

'Belki de ben o kadar iyi değilim'

‘’Durumu değiştirmek için her şeyi yapıyoruz ama yeterli olmuyor. Beş maçta dört mağlubiyet yeterince iyi değil. Belki de ben o kadar iyi değilim. Tottenham beni buraya bir şeyleri değiştirmem için getirdi ama ben çok dürüstüm. Sadece maaşımı alabilirim ama çok dürüstüm. Beş maçımızdan dördünü kaybetmemiz kabul edilemez. Eğer bu yolda devam edeceksek daha dikkatli olmamız gerekiyor.''

Beş maçta alınan dört mağlubiyeti ‘felaket’ olarak nitelendiren Conte, Tottenham kulübü sahibi Daniel Levy’den kulüpteki geleceğini konuşmak adına bir toplantı talep ettiği öğrenildi.