Antonio Conte, adını Tottenham Hotspur tarihine yazdıracak

Premier Lig ve Serie A’nın ödüllü teknik direktör, ilk altı maçında aldığı dört galibiyet ve iki beraberlik ile Kuzey Londra kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Tottenham son maçta Crystal Palace karşısında 3-0 galip ayrıldı ve toparlanmak için yalnızca 48 saatleri olacak. Conte’nin en büyük motivasyonu adını kulüp tarihine yazdırmak olacak.

Tottenham Salı günü rakibi karşısında en az bir puan alırsa, Conte kulüp tarihindeki ilk yedi lig maçında yenilgisiz kalan ilk teknik direktör olacak.

Tecrübeli teknik adam Tottenham ile tek yenilgisini Avrupa Konferans Ligi'nde Mura karşısında alırken ligde Liverpool ve Everton karşısında berabere kalarak puan kaybı yaşadı.

Tottenham, üç maç eksiğiyle Premier Lig’de Arsenal’in altı puan gerisinde beşinci sırada.



