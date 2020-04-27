TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altay'da forma giyen Anton Putsila, kariyerindeki en parlak dönemi siyah-beyazlı kulüpte geçiriyor. Daha önce Almanya'da Hamburg ve Freiburg kulüplerinde oynayarak Bundesliga deneyimi yaşayan Belaruslu milli futbolcu, bu sezon İzmir temsilcisinde 5 gol atıp kariyerinin en skorer sezonuna imza attı.

Orta sahada ve kanatlarda görev alan 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, attığı gollerin yanı sıra yaptığı 4 asistle alkış topladı. Altay yönetiminin gelecek sezon için şimdiden söz kestiği Putsila, 2017-18 sezonunda Ankaragücü'nde sergilediği 4 gol, 4 asistlik performansı geride bıraktı.

Coronavirüs salgını nedeniyle lige verilen arada evinde bireysel çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Putsila, "Konuşulanlara göre haziran ortasında liglerin başlama durumu olacak. Kulübümüz bizi ne zaman çağırırsa o an tesislerimize geliriz. Yaklaşık 4 haftalık süre içinde maçlara hazır oluruz" diye konuştu.

Fiziksel ve psikolojik açıdan iyi durumda olacak takımların kalan süreçte başarı yakalayacağını ifade eden Belaruslu futbolcu, "Hepimiz Süper Lig hedefine inanmış durumdayız. İlk hedefimiz kalan 6 maçı da kazanıp Süper Lig´e yükselmek. Bunu başarabilecek gücümüz var" yorumu yaptı.

DHA