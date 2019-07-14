Atletico Madrid kulübü, Barcelona'nın Antoine Griezmann'ı transfer ettiğini duyurmasından dakikalar sonra bir açıklama yayımlayarak oyuncunun serbest kalma bedelinin eksik ödendiğini öne sürmüş ve konuyu yargıya taşıyacağını ilan etmişti. Transferin gerçekleşmesi için cuma günü La Liga'nın ofisine giderek 120 milyon euroluk bir ödeme gerçekleştiren Sevan Karian'dan ise yaşanan krizle ilgili çarpıcı yorumlar geldi.

Fransız golcünün avukatı olan Karian, L'Equipe gazetesine verdiği röportajda Atletico yönetiminin kötü niyetli davrandığını söylerken "Griezmann'a verdikleri sözün aksi yönde davrandılar. Bu da oyuncuyu çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Şimdi ne istiyorlarsa yapsın. Ancak gerek gördüğümüz takdirde biz de aynısını yapacağız." ifadelerini kullandı. Atletico yönetimi, 28 yaşındaki futbolcunun serbest kalma bedelinin 120 değil, 200 milyon euro olduğunu savunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler