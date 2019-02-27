Antoine Griezmann'dan flaş Pepe itirafı!

Beşiktaş'ın geçtiğimiz ay karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığı Pepe'yle ilgili olarak Atletico Madrid'in Fransız golcüsü Antoine Griezmann'dan flaş bir itiraf geldi.

27 Şubat 2019, Çarşamba 12:04 Son Güncelleme:
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Antoine Griezmann'dan flaş Pepe itirafı!

Beşiktaş, 2017 yazında Real Madrid'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Pepe'yle geçtiğimiz Aralık ayında karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Siyah Beyazlılar'dan ayrıldıktan sonra eski takımı Porto'yla sözleşme imzalayan Portekizli stoperle ilgili olarak Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann'dan flaş bir itiraf geldi.

"Oh My Goal" isimli YouTube kanalıyla özel bir röportaj gerçekleştiren Fransız golcü karşılaştığı en iyi defans oyuncusunun Pepe olduğunu söylerken şunları kaydetti:

"Boynunuzun arkasında sürekli nefesini hissederdiniz. Her zaman üstünüzdeydi ve üstesinden gelmesi çok zor bir oyuncuydu."

Griezmann, birlikte oynadığı en iyi futbolcunun Diego Costa, gelmiş geçmiş en iyi futbolcularınsa Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo olduğunu ifade etti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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