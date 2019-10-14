Antoine Griezmann: Türkiye maçı son derece önemli

Kariyerini İspanyol devi Barcelona’da sürdüren ve eksik oyuncuların yokluğunda Fransa’nın en önemli hücum silahlarının başında olarak gösterilen Antoine Griezmann, Türkiye maçıyla ilgili konuştu.

Griezmann, “Türkiye maçı, bir final değil ama son derece önemli. Hele ki orada başımıza gelenleri ve asla Fransa gibi oynamadığımızı düşünürsek evimizde çok önemli bir maça çıkacağımızı söyleyebilirim. Türkiye’ye 2-0 yenildiğimiz maçta acı çekmiştik” yorumunu yaptı.

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