Atletico Madrid kulübü, eski oyuncuları Antoine Griezmann'ın 120 milyon euro karşılığında Barcelona'ya transfer olmasının ardından konuyu yargıya taşımıştı. Fransız santrforla Madrid ekibinin iznini almadan görüştüğü ortaya çıkan Barça'ya İspanya Futbol Federasyonu tarafından uygulanan yaptırım ise büyük tartışma yarattı.

Federasyonun bugün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Katalan devinin 300 euro gibi komik bir bedelle cezalandırıldığı duyurulurken bu karar futbol kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu. Atletico, Griezmann'ın Barcelona'yla anlaştığı dönemde serbest kalma bedelinin 200 milyon euro olduğunu ve bu nedenle kendilerine 80 milyon euro daha ödenmesi gerektiğini öne sürmüştü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler