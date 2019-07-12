Antoine Griezmann transferinde son dakika! 120 milyon euro ödendi!
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan ancak Barcelona'nın transfer bedelini yatırmakta gecikmesi nedeniyle transferi askıya alınan Antoine Griezmann ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. Oyuncunun avukatı, La Liga'nın ofisine serbest kalma ücretini ödemek üzere girerken görüntülendi.
Atletico Madrid'den ayrılacağını açıklayan Antoine Griezmann'ın Barcelona'ya transferi, sözleşmesindeki 120 milyon euroluk serbest kalma bedelinin ödenmesinde yaşanan gecikme nedeniyle askıya alınmıştı. 28 yaşındaki Fransız golcüyle ilgili bugün ise gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı.
İspanya'da yayın yapan Cuatro televizyonu, Griezmann'ın avukatı Servan Karian'ın transfer için gerekli bedeli ödemek üzere La Liga ofisine giriş yaptığı sırada çekilmiş görüntülerini yayınladı. Bu olay sonrası artık bitti gözüyle bakılan transferin çok kısa bir süre içerisinde resmiyete kavuşması bekleniyor.
Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler