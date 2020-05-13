Anti HBS nedir? Anti HBS yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Bir virüs olarak öne çıkan hepatit B pek çok insanın yaşamında hayatı bir risk teşkil edebilmektedir. Bu doğrultuda yapılacak olan testler ve tahliller doğrultusunda tedavinin uygulanması oldukça önemlidir. Yapılacak tedavinin ele alınabilmesi için ise Hepatit B virüsü adına testlerden biri de Anti HBS olarak öne çıkıyor. Eğer Hepatit B konusunda bir kişide şüphe duyulursa eğer hemen o kişi üzerinde Anti HBS uygulaması yapılır. Ve böylece ölçülen değer üzerinden bu hastalığa kişinin yakalanıp yakalanmadığı ortaya çıkarılır.

Anti HBS nedir?

Hepatit B enfeksiyonu ile beraber buna paralel olarak yapılan ölçüm Anti HBS olarak bilinmektedir. Ele alınan Anti HBS testi ile beraber kişinin bu virüsü vücudundan atıp atmadığını; bağışıklık sisteminin bu konuda ne kadar güçlü olduğunu gösteren bir yapı olarak öne çıkıyor. Özellikle karaciğer nakli olan hastalar için bu sorunun yeniden tekrarlanmaması adına Anti HBS testi gerçekleştirilir. Bu test aynı zamanda immunoglobulin tedavisinde de önemli bir potansiyel teşkil etmektedir.

Hepatit B aşısı yaptıran kişilerdeki sağlıklı durumun hastalarda aynı bağışıklığa sahip olup olmadığının anlaşılması için, anti HBS testi ele alınmaktadır. Böylece kişinin önceden bu hastalığı geçirip geçirmediği ya da yapılan testin ne kadar etki sağladığı açık şekilde ortaya çıkabilmektedir. O yüzden belli bir değere sahip olması gereken sağlıklı durum konusunda bu test uzman doktorlar kontrolü altında ele alınarak uygulanmaktadır.

Anti HBS yüksekliği veya düşüklüğü ne demek?

Bir kişide yapılan Anti HBS testi pozitif çıkması yani yüksek olması, bireyin Hepatit B hastalığına karşı bağışıklık kazandığını anlatır. Bu hastalığa karşı bağışıklık elde etmiş olan kişinin anti HBS değeri yüksek çıkar. Aynı zamanda kişinin bu hastalığa karşı ömür boyu bağışıklık kazanmış olduğu da anlaşılır. O yüzden yapılan testin derecesinde sağlıklı bireyde anti HBS yüksek çıkmaktadır.

Fakat gerçekleştirilen Anti HBS testi ile beraber düşük yani teslim negatif çıkması, kişinin bu hastalığa karşı bağışıklık sisteminin güçlü olmadığını anlatmaktadır. Yapılan anti HBS testi ile beraber bu durum negatif oluşması, Hepatit B hastalığına karşı kişinin bağışıklık sisteminin güçsüz olduğunu gösterir. Bu doğrultuda vücut antijene karşı antikor üretimi gerçekleştirmez ve yapılan test düşük çıkar. Aynı zamanda Anti HBS testi Hepatit B hastalığı açısından kişinin daha önce aşı olup olmadığını ortaya çıkarmaktadır. Diğer yandan bu enfeksiyon ile bireyin daha önce karşılaşıp karşılaşmadığı da anlaşılabiliyor.

Tabii eğer daha önce hasta bu aşıdan olmamış ise yine anti HBS testi düşük çıkabilmektedir. Yani bu doğrultuda anti HBS virüsünü daha önce geçirilmemiş olması şeklinde kabul edilebilmektedir. Bu da her ne kadar kişinin sağlıklı olduğunu gösterse bile hastalığa yakalanma durumunda söz konusu olduğunu dile getirmek mümkün.

Anti HBS normal değeri kaç olmalı?

En çok merak edilen konular arasında Anti HBS normal değerinin kaç olması şeklinde öne çıkıyor. Bu doğrultuda Hepatit B aşısının yapılıp yapılmadığına bağlı olarak kişiden kişiye bu değer değişkenlik gösterebilmektedir. Aşı yapılmayan insanlarda anti HBS testi < 5 MLU/ml gibi bir sonuç çıkıyorsa negatiftir. Aşı yapılmış olan kişilerde ise Anti HBS testi > 12 MLU/ml üzerinden pozitif değer çıkmaktadır. Genel olarak Anti HBS testi üzerinden kişi eğer pozitif çıkar ise o zaman Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu göstermektedir.

Tam tersi Anti HBS testinin negatif çıkması sayısı bu hastalığa karşı bireyin bağışıklık sistemi bulunmadığını gösterir. Tabii bazı durumlarda ele alınan test 100 ile 1000 arasında çok yüksek değerler ortaya çıkarabilmektedir. Böyle bir durumun meydana gelmesi ise testi yaptıran kişilerin Hepatit B hastalığına karşı bağışıklığı olduğunu anlatmaktadır. Bu hastalığın getirdiği sonuçlarla karşı karşıya kalmamak için mutlaka teslim yapılması gerekmektedir. Uzman bir doktor kontrolü altında gerekli testler ile beraber diğer farklı tahlillerin de ele alınması büyük öneme sahiptir.



