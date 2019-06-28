Ancak yönetim, Nijeryalı oyuncu için gelen tüm teklifleri reddetti. Başarılı oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Bordo-Mavililer, 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini de yıldız futbolcu ile konuşarak 8 milyon Euro’ya çıkardı. Bu gelişmelerin ardından Anthony’nin ücretinde de iyileştirme yapıldı. Senede 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncunun maaşı tavan ücret olarak adlandırılan 1.5 milyon Euro’ya yaklaştırıldı.