Anthony Nwakaeme'ye zam yapıldı

Geride bıraktığımız sezon 11 gol ve 11 asistlik harika bir performans gösteren Anthony Nwakaeme için Trabzonspor’un kapısı çalınıyordu.

28 Haziran 2019, Cuma 06:01
- A +
Anthony Nwakaeme'ye zam yapıldı

Ancak yönetim, Nijeryalı oyuncu için gelen tüm teklifleri reddetti. Başarılı oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Bordo-Mavililer, 4.5 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini de yıldız futbolcu ile konuşarak 8 milyon Euro’ya çıkardı. Bu gelişmelerin ardından Anthony’nin ücretinde de iyileştirme yapıldı. Senede 1 milyon Euro kazanan 29 yaşındaki oyuncunun maaşı tavan ücret olarak adlandırılan 1.5 milyon Euro’ya yaklaştırıldı.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...