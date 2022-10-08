Trabzonspor ile sözleşmesi bittikten sonra takımdan ayrılan ve Suudi Arabistan Pro Lig ekiplerinden Al-Fayha'ya transfer olan Anthony Nwakaeme, adından söz ettirmeye devam ediyor.

Suudi Arabistan Pro Lig 6. hafta mücadelesinde Al-Fayha, deplasmanda Al-Adalh'a 2-1 mağlup oldu.

Nwakaeme'nin golü yetmedi

Deplasman ekibinin tek golünü 54. dakikada Anthony Nwakaeme kaydetti. Ancak bu gol Suudi Arabistan ekibine yetmedi.

Bu sezonki 2. golü

Bu sezon 4 maçta sahaya çıkan ve 198 dakika sahada kalan Nijeryalı yıldız, 2 gol ile oynuyor. Öte yandan, gelecek maç Al-İttifak ile sahasında karşılaşacak olan Al-Fayha, bu sezon henüz galibiyete ulaşamadı ve aldığı 2 beraberlikle 15. sırada bulunuyor.



