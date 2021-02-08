Süper Lig'in 24. haftasında Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme, 90 dakikayı yayıncı kuruluşa değerlendirdi. Attığı golle galibiyete katkı sağlayan Nwakaeme, adım adım ilerlemeye çalıştıklarını belirtti ve, ''Öncelikle takım arkadaşlarımı kutlamak istiyorum. Adım adım ilerlemeye çalışıyoruz. Trabzonspor taraftarını çok seviyorum. Onları mutlu etmeye çalışıyoruz.'' dedi.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın gelmesiyle her şeyin değiştiğini vurgulayan Nijeryalı yıldız, ''Hocamıza teşekkür etmek ve tebrik etmek istiyorum. Onun gibi bir hocayla çalışmaktan mutluyum. Takımımıza katıldığı andan itibaren her şey değişti. Sezon başında çok iyi başlangıç yapamadık. Olduğumuz yerden mutluyuz. Bundan daha iyisini yapmaya çalışacağız.'' dedi ve sözlerini noktaladı.





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