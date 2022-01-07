Anthony Nwakaeme: Visca çok iyi bir oyuncu

Süper Lig 'de ikinci yarının perdesi Trabzonspor -Yeni Malatyaspor maçı ile açıldı. Sahadan 1-0'lık galibiyet ile Bordo-Mavili ekipte Anthony Nwakaeme, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.

her maçtan alabilecekleri maksimum puanı almak istediklerini dile getiren Nwakaeme, Bordo-Mavili ekibin yeni transferi Edin Visca hakkında da konuştu.

Anthony Nwakaeme'nin açıklamaları şu şekilde:

"Geri dönmek benim için önemliydi, çok da mutluyum. Alabileceğimiz maksimum puanı almak istiyoruz her maçtan."

"Visca, çok iyi bir oyuncu. Aramıza katıldığı için mutluyum. Takıma çok şey katacaktır. Trabzonspor için çok iyi bir transfer oldu."



