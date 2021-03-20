Anthony Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 100. maçına çıktı

Süper Lig’in 31. haftasında MKE Ankaragücü’nü konuk eden Trabzonspor, geçen haftaki Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının 11’ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı. Geçen hafta kart cezası nedeniyle forma giyemeyen Brezilyalı stoper Vitor Hugo ilk 11’deki yerine dönerken, Majid Hosseini ise yedek kulübesine çekildi. Karadeniz ekibinde, Abdülkadir Ömür, Kamil Ahmet Çörekçi, Berat Özdemir ve Norveçli futbolcu Andres Trondsen sakatlıkları nedeniyle maç kadrosuna alınmadı.

Nwakaeme, 100. resmi maçı

Trabzonspor’un Nijeryalı oyuncusu Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla 100. maçına çıktı. Kulüp resmi twitter hesabından, "Bordo-mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme’yi tebrik ediyoruz." paylaşımında bulunuldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan paylaşımda, ''Bordo – Mavili formamızla 100. resmi maçına çıkan Anthony Nwakaeme’yi tebrik ediyoruz.'' ifadelerine yer verildi.

Berat’ın sakatlığı düzelmedi

Trabzonspor’da geçen hafta Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyen Berat Özdemir, sakatlığı geçmeyince yine maç kadrosuna alınmadı. Kulüp doktoru Hakan Çelik, maç öncesi yaptığı açıklamada, "Sağ uyluk arka adalesinde kas yaralanması bulunan oyuncumuz, ağrıları devam ettiği için maç kadrosuna alınmamıştır." açıklamasında bulundu.

Karşılaşma öncesi, hayatını kaybeden Merkez Hakem Kurulu Eski Başkanı ve FIFA kokartlı eski hakem Bülent Yavuz ile eski milli oyuncu Erhan Önal için saygı duruşunda bulunuldu.