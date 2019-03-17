Trabzonspor’un en formda ismi olan Anthony Nwakaeme şova devam ediyor...

Nijeryalı oyuncu, Erzurum önünde ilk yarıda istediği pozisyonları yakalayamasa da ikinci yarıda Mavi-Beyazlı savunmacılara zor anlar yaşattı.

64’te sahneye çıkan 29 yaşındaki oyuncu, Ekuban’ın pasıyla ceza alanına hareketlendi ve sol çaprazdan topu filelere gönderdi: 1-0.

Anthony 85’te bir kez daha ağları sarstı ancak pozisyon öncesinde Rodallega’nın, Lokman’a yaptığı faul nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

Son 4 maçta 4 gol, 1 asistlik performansıyla takımını sırtlayan Nijeryalı oyuncu, bu sezonki 8. sayısını kaydetti.