Anthony Nwakaeme: Şansı hak ediyorum

Trabzonspor formasıyla çıktığı son 5 maçta 5 gol, 2 asistlik performansı ile yıldızlaşan ve taraftarın sevgilisi haline gelen Anthony Nwakaeme, dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından biri olan BBC’ye konuştu.

Son dönemdeki performansı nedeniyle Nijerya Milli Takımı’na göz kırpan 29 yaşındaki futbolcu, “Milli takımda sadece 1 maçta oynama şansım oldu. Ancak o performansım yeterli olmadı. Futbolda her zaman üst düzey olamazsınız. Trabzonspor’daki performansımla yeni bir şansı hak ediyorum” diye konuştu.

‘Kariyerimden memnunum’

Türkiye’de çok mutlu olduğunu ve her şeyin yolunda gittiğini sözlerine ekleyen Anthony, “Şahsen şu anda hem hayatımdan hem de kariyerimden memnunum. Milli takım için şans gelirse hazırım. Ancak o şans verilmese de ben Trabzonspor’da mutlu olmaya ve takımıma katkı sağlamaya devam edeceğim” ifadelerini kullandı.

Prime 3 kaldı

Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme’nin gözü ‘19’da...

Trabzonspor formasıyla ligde ve kupada 10 gol, 6 asiste ulaşan ve tam 16 gole direkt katkı sağlayan başarılı futbolcu, sezon sonuna kadar 19 gole doğrudan etki ederse sözleşmesinde özel madde nedeniyle 100 bin Euro prim alacak.