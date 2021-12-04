Süper Lig 'in 15. haftasında konuk ettiği Adana Demirspor'u Anthony Nwakaeme ve Marek Hamsik'in golleriyle mağlup eden Trabzonspor , üst üste 8. galibiyetini aldı ve namağlup liderliğini sürdürdü. 39 puanla zirvede olan Karadeniz ekibinde Nijeryalı yıldız, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu.

Attıkları her golün çok değerli olduğunu ve önemli olanın takımın kazanması olduğunu dile getiren tecrübeli oyuncu, ''Çok önemli bir galibiyet aldık.'' dedi.

Nijeryalı yıldız, maç sonu kolbastı dansıyla galibiyeti hakkında kutlamaları hakkında da konuştu, ''Kolbastıyı Abdüş (Abdülkadir Ömür) ve Parmak'tan (Abdülkadir Parmak) öğrendim. Onlar sürekli dans ediyorlar zaten.'' dedi.