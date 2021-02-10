Anthony Nwakaeme Süper Lig'de aktif olarak forma giyen Afrika kökenli futbolculardan bir tanesidir. Süper ligde forma giydiği dönemlerde adından sıkça söz ettiren Anthony Nwakaeme oldukça yetenekli bir futbolcudur. Anthony Nwakaeme maç esnasında yapmış olduğu resital hareketleri ile süper ligde oynadığı kulübün taraftarı tarafından çok sevilen bir isim haline gelmiştir. Anthony Nwakaeme forvet mevkisinde forma giymektedir. Çalım yeteneği oldukça yüksek bir futbolcudur.

Anthony Nwakaeme kimdir?

Anthony Nwakaeme 1.85 metre boya sahip bir futbolcudur. Tam adı ise Anthony Nnaduzor Nwakaeme’dir. Süper lig ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi devam etmektedir. Sağ ayaklı bir futbolcu olan Anthony Nwakaeme sol kanatta forma giymektedir. Anthony Nwakaeme’nin şuan ki güncel piyasa değeri 5 Milyon Euro’dur. Santrafor ve forvet arkasında da forma giyebilen bir futbolcudur. En yüksek bonservis değerine 2020 yılında ulaşmıştır.

Anthony Nwakaeme nereli?

Anthony Nwakaeme’nin Nijerya’nın Lagos şehrinde doğmuştur. Nijerya asıllı bir Afrikalıdır.

Anthony Nwakaeme kaç yaşında?

Anthony Nwakaeme 1989 doğumlu olup 32 yaşındadır.

Türkiye’ye hangi takımdan geldi?

Türkiye’ye İsrail takımlarından olan Hapoel Beer Sheva takımından gelmiştir. Anthony Nwakaeme 2021 yılı itibari ile Trabzonspor ile olan sözleşmesi devam etmektedir. Trabzonspor’da oynamaktadır.

Anthony Nwakaeme maaşı ne kadar?

Anthony Nwakaeme Trabzonspor’da 1.5 Milyon Euro maaş almaktadır. Takımında en fazla maaş alan futbolculardan birisidir.

Anthony Nwakaeme’nin hayatı

Anthony Nwakaeme Nijerya Lagos’da doğdu. Anthony Nwakaeme 2006 yılında ailesi ile birlikte Danimarka’ya göç etti. Danimarka’da Velje Kolding kulübü ile birlikte futbol hayatına başladı. Anthony Nwakaeme bu kulüpte 2010 yılına kadar forma giydikten sonra Romanya kulübü olan U Cluj kulübüne transfer olmuştur. Transfer olduktan sonra bir başka Romanya kulübü olan Arieşul Turda kulübüne bedelsiz bir şekilde kiralanmıştır.

2010 – 2011 sezonunda bu takımda forma giyen Anthony Nwakaeme yalnızca 8 maçta forma giymiştir. Bu dönemde yaşadığı sakatlıklardan dolayı bu takımda fazla forma şansı bulamamıştır. Anthony Nwakaeme 2012 – 2013 sezonu için ise bir başka Romanya takımı olan Petrolul Ploeşti kulübü ile anlaşmıştır. Peetrolul Ploieşti kulübü ile sadece 3 maça çıkmıştır. Karşılıklı olarak sözleşmesini fesh ettikten sonra 2013 yılında 6 aylık eski takımına geri dönmüştür. U Cluj takımı ile 6 aylık performansının ardından tekrardan yollarını ayırmıştır. Bu tarihten itibaren bedelsiz bir şekilde İsrail’e transfer olmuştur.

İsrail liginde mücadele eden Hapoel Ranana takımı ile forma giyen Anthony Nwakaeme bu takıma bedelsiz transfer olmuştur. 2013 – 2015 yılları arasında 55 maça çıkarak 13 gol atmıştır. Bu performansı ona İsrail’in en büyük takımlarından olan Hapoel Beer Sheva kapılarını açacaktır. 2015 yılında Hapoel Beer Sheva kulübü ile anlaşan Anthony Nwakaeme bu kulüpte tam 3 yıl forma giymiştir. Hapoel Beer Sheva kulübü ile 95 maça çıkan Anthony Nwakaeme 35 gol atmayı başarmıştır. Dikkat çeken oyuncular arasına girmeyi başarmıştır.

Anthony Nwakaeme 2018 yılında yolu Türkiye ile kesişmiştir. Oyuncunun tarihi için de ilk kez bonservis bedeli ödenmiştir. Trabzonspor 1.1 Milyon Euro’luk bonservis bedeli karşılığında futbolcuyu kadrosuna katmıştır. Anthony Nwakaeme Trabzonspor’da geldiği günden beridir en etkili performans sergileyen futbolculardan bir tanesi olmuştur. Özellikle dripling yeteneği ile birlikte süper ligde en fazla rağbet gören oyunculardan bir tanesi olmuştur. 2018 yılında Trabzonspor ile 4 yıllık sözleşme imzalamış olan Anthony Nwakaeme Trabzonspor’un vazgeçilmez 11 oyuncularından birisidir. Süper lig ekibinde 9 numaralı formayı terletmektedir. Anthony Nwakaeme kariyeri boyunca 300’e yakın resmi maçta forma giyerek 100’e yakın da gol atmayı başarmıştır.

Süper lig ekibinde Anthony Nwakaeme özellikle asistleri ile dikkat çekmektedir. Trabzonspor’un kritik maçları kazanmasındaki en önemli pay sahibidir. Aynı zamanda Anthony Nwakaeme Trabzonspor ile Avrupa maçlarında da sahne almıştır. Bu performansı nedeni ile 2020 yılında değeri 5 Milyon Euro’ya kadar yükselmiştir. 6 milyon Euro serbest kalma bedeli vardır.

Anthony Nwakaeme’nin Milli Takım öyküsü

Anthony Nwakaeme ilk kez Nijerya milli takımına 2017 yılında davet edilmiştir. Yetenekli golcü futbolcu Anthony Nwakaeme Nijerya milli takımı ile yalnızca 1 maçta forma giyme şansı bulmuştur. 2017’den beridir milli takım oyuncusudur.