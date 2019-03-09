Anthony Nwakaeme: 'Futbolcu olamazsın dediler'

Trabzonsporlu Anthony Nwakaeme, kulüp dergisine konuştu. Futbol yaşantısından bahseden 29 yaşındaki futbolcu, ne kadar zor koşullardan geldiğini anlattı.

Takımının attığı son 6 golün 4’üne doğrudan katkı veren Nwakaeme, “Futbolu sadece sokaklarda oynuyordum” dedi ve ekledi: “Futbolcu olamayacağımı söylediler. Romanya’da Cluj’da kendimi herkese kanıtladım. Ülkenin tüm takımları beni istiyordu.”

‘Hoca beni çok değiştirdi’

“Burada Ünal Karaman ile çalışma fırsatı buldum. Çok kararlı ve her zaman kazanmayı istiyor. Bu kararlığını bize de yansıtıyor. Tüm kariyerim boyunca ofansif bir oyuncu oldum. Her zaman ileriye gitmeyi düşündüm. Ancak bu ligde geri de gelmeniz gerekiyor. Daha önceki takımlarımda bu kadar geri gelmiyordum. Şimdi oyunun iki yönünü de oynamaya başladım.”

‘Onlar gibisini görmedim’

“Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür... Daha önce onlar gibisini hiç görmemiştim. Türk oyuncuların çok yetenekli ve ne kadar yüksek potansiyele sahip olduğunu biliyordum. Bunca zamandır futbol oynuyorum. Ama o ikisi için düşüncelerim çok daha farklı. Onlar inanılmaz oynuyor.”

‘41 yıl sonra şampiyon olduk’

Hapoel Raanana’da çok iyi iki sezon geçirdim. Birçok takımdan transfer teklifi aldım. Hapoel Beer Sheva’ya transfer olduğumda kulüp yaklaşık 41 yıldır şampiyonluk yaşayamamıştı. Orada geçirdiğim üç yılda üç lig, iki Süper Kupa, bir kupa şampiyonluğu yaşadım. Son sezonumda birçok sakatlıkla boğuşmama ve bir süre dinlenmeme rağmen bu istatistiği elde ettim.”

‘Ronaldinho’yu izledim ve ağladım’

“Sokaklarda oynadığım dönemde genelde pas vermek yerine çalım atmayı tercih ederdim. Yaptığım hareketler benzediği için arkadaşlarım bana ‘Ronaldinho’ lakabı taktı. Ancak Ronaldinho inanılmaz bir oyuncu. Onu kelimelerle anlatabileceğimi sanmıyorum. Ronaldinho’yu ilk izlediğimde ağlamıştım. Yaptıklarını normalde hiçbir canlının yapabileceğini düşünmüyordum.”